Kavárna si nechává platit osobními daty. Podobných bude víc, říká expertka

V Shiru Cafe si mohou studenti Brown University posedět u kávy, vzít si ji s sebou, k dispozici jsou samozřejmě zákusky. Zatímco profesoři a zaměstnanci univerzity si mohou kávu zaplatit penězi, studenti zaplatí za kávu svými osobnními daty přes online dotazník. Ten po nich vyžaduje jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, obor, jaký studují a také datum narození a zájmy.

Kromě toho, že pak dostanou kávu zadarmo, poskytnou svá data sponzorům, kteří jim přísun kofeinu zaplatí. Ti tyto informace střádají k tomu, aby mohli lépe a efektivněji oslovovat potencionální zákazníky skrze sociální sítě, aplikace, digitálních reklam i pomocí chytrých telefonů, apod.

Na internetových stránkách má kavárna uvedeno, že kromě zkušených baristů zaměstnává i speciálně vyškolené zaměstnance, kteří studentům poskytnou i informace o sponzorech, kteří jim kávu zaplatili.

Kavárnu vlastní japonská firma, která obhajuje filozofii kavárny tak, že zaměstnanci by měli informovat studenty, jak by mohli být sponzoři jejich nápoje prospěšní pro jejich vlastní kariéru. Do budoucna hodlá kavárna pořádat náborové akce, které by pomohly najít studentům práci.

Chyba Facebooku nabídla miliony účtů hackerům. Firmě hrozí gigantická pokuta

Bojkot kavárny

Někteří studenti už vyzvali k bojkotu kavárny, když zpochybnili čisté úmysly některých sponzorských firem. „Jedna z nich se zabývala nekalými finančními praktikami, které pravděpodobně přispěly k finanční krizi v roce 2008 a poté se stala jednou z mála firem, která dosáhla během této krize zisku,“ uvádí se v písemné výzvě k bojkotu.

Video Konzumace kávy má prý pozitivní vliv na naše zdraví - Joj 720p 360p REKLAMA

Kdo se nebojí poskytnout osobní data?

Manažerka Shiru Cafe Sarah Ferris řekla, že poskytnout svoje údaje za hrnek kávy studentům nevadí a nikdo zatím neodmítnul. Jedna ze studentek Nina Landau to potvrzuje. „Tyto informace si snadno najdete na LinkedInu nebo po zadání do internetového vyhledavače,“ řekla Nina a dodala: „Ano, možná bych se měla bát, ale tyhle informace má momentálně každý. Nezdá se mi nijak riskantní dát někomu mé jméno a e-mail, protože lidé to dělají neustále a nejen za kafe zadarmo.“

Podobné kavárny už firma provozuje v Japonsku a Indii. Mezi sponzory patří obří firmy jako je Microsoft, Nissan nebo Suziki. Generální manažer Shiru Cafe Alex Inue už také upozorňoval, že kavárna poskytuje pouze souhrné informace, nebo informace o jednotlivých studentech.

Shiru Cafe v tuto chvíli údajně chystá pobočky na dalších univerzitách, jako je Yale, Harvard nebo Princeton.

Jehovisté jsou na Brusel krátcí. GDPR při obcházení domů neuniknou, rozhodl soud

Expertka: Neposkytujte své údaje bez rozmyslu

Česká expertka na online prostředí Eliška Vyhnánková souhlasí s tvrzením, že studenti skutečně zatím poskytují pouze data, která jsou běžně dohledatelná, zároveň ale upozornila, že podobné aktivity budou stále častější. S tím ovšem budou stoupat rizika tohoto nového trendu.

„Data jsou v byznyse velmi důležitá pro větší efektivitu. A tím, jak se zvyšuje tlak na zisk a tlak konkurence, samozřejmě se zvyšuje i potřeba mít co nejvíc informací a umět je použít,“ řekla Vyhnánková Blesk Zprávy s tím, že lidé by se měli stále více zamyšlet, komu vlastně svoje data poskytují a více se vzdělávat v této oblasti.

„Lidé by si měli dokázat vyhodnotit, proč vidí to které sdělení či reklamu, co schvalují, když se někam přihlašují, co podepisuji u žádostí o zákaznickou kartu, co se děje s mými daty. Už teď se pracuje na systémech, které nás rozpoznají na ulicích a v obchodech. Výlohy a outdoorové reklamy budou brzy mluvit přímo na nás osobně, prodavačky budou znát naše jméno, včetně historie našich nákupů. A těžko říci, co bude za 10 či 20 let,“ uvedla expertka s upozorněním, že podobným technologiím je třeba věnovat stále vyšší pozornost.

Jak si chránit svoje osobní data?

Ačkoliv to mnoho lidí považuje za zbytečné, pročítejte podmínky, které po vás chce schválit jakákoliv internetová stránka či obchod

Hlídejte si data ve svých elektronických zařízeních - nastavte si dvoufázová ověřování, instalujte si do chytrého telefonu antivirus a volte bezpečná hesla.

Snažte se co nejvíce jít s dobou a porozumět technologiím a jejich rozvoji