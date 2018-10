„Hlavně, že jsou děti v pořádku.“ Učitelka-hrdinka má metál od šéfa Senátu

„Této medaile si cením – především jsem ale ráda, že jsem teoreticky zdravá, i když to už asi nikdy nebude stoprocentní,“ řekla Blesk Zprávám Nešporová, která si přišla do Senátu už pro několikáté ocenění v řadě.

Začalo to medailí Olomouckého kraje, cenou Michala Velíška, na Pražském hradě letos v červenci získala z rukou prezidenta Miloše Zemana také zlatý záchranářský kříž – ve čtvrtek vyznamenání od předsedy Senátu a za měsíc pojede do Prahy znovu. Tentokrát pro státní vyznamenání od prezidenta republiky.

„Těší mě, že si lidé všimnou něčeho, co druhý udělá, ale rozhodně jsem to nedělala s vědomím, že budu sbírat nějaké ceny. Byla to opravdu jen rychlá reakce. A když nad tím přemýšlím, tak vím, že bych to určitě udělala znovu,“ zavzpomínala na rok a čtvrt staré události oceňovaná učitelka mateřské školy.

Psal se 16. červen 2017. Učitelka mateřské školy Darina Nešporová a její kolegyně se vracely s dětmi ze školního výletu. Na cestě do Jívové se ale proti skupince vyřítilo na Horní Boudě auto. Patrně kvůli vysoké rychlosti dostalo smyk a zcela neovladatelné se řítilo lesní cestou přímo na skupinku dětí. Poté, co přerazilo strom, se pak řítilo přímo na učitelku Darinu a její svěřence. Do tragédie chybělo málo.

„Seběhlo se to strašně rychle“

„Ani pořádně nevím, co se tam dělo. Seběhlo se to strašně rychle. Vzpomínám si jen, že jsem nejdřív posunula část dětí bokem. Jeden chlapec se mě ale pořád držel za ruku, já v tu chvíli vůbec nevěděla, co s ním. Tak jsem se ho snažila co nejvíc krýt ramenem a druhou rukou, aby se nepopálil od podvozku auta, které na nás spadlo,“ popsala loňské události Darina Nešporová pro iDnes.cz.

Tři děti stihla odstrčit, ji a dalšího chlapce auto zavalilo. Vytáhnout je museli až svědci. Zatímco řidič a malý chlapec měli lehká poranění – sama učitelka skončila v mnohem horším stavu v nemocnici.

„Popálila jsem si obě ruce, k tomu jsem měla zlomenou pánev. Teď už naštěstí chodím, do práce ale asi ještě dlouho nebudu moct. Mohlo to ale skončit mnohem hůř. Hlavně, že se nic nestalo dětem, to je to nejdůležitější,“ vzpomínala učitelka.

Dnes Nešporová kypí optimismem, vrátila se zpět mezi děti do školky, i když stále nosí ortézu na popálené ruce. Blesk Zprávám v rozhovoru řekla, že na místo, kde se málem stala velká tragédie, chodí už jen zřídka.

„Už nikdy si nevezmu hezké plavky“

V létě jsem vás viděl ještě s ortézou na ruce. Dnes už je váš zdravotní stav lepší?

Ještě ne, léčba těch popálenin je ještě na dlouho a tu ruku nebudu mít už nikdy v pořádku. Šlachy na prostředníčku a prsteníčku stále nefungují, jak by měly, ale člověk se s tím naučí žít. Špatná byla také psychika. Ale je to vše především o hlavě. Ze začátku to bylo opravdu špatné, když jsem měla posttraumatický šok, tak se mi to občas trochu vrací, ale člověk se s tím snaží trochu vyrovnávat buď s práškama, nebo bez prášků.

Jsem ráda, že můžu chodit. Horší by bylo, kdybych skončila na vozíčku, nebo kdyby se těm dětem něco stalo. Když má člověk na starosti děti, tak, i když vím, že by to třeba nebyla moje vina, ne třeba, ale určitě, tak i tak ta představa, že se ty děti nevrátí domů, a ty rodiče, když je dávají na zodpovědnost učitelů… to si nedovedu představit. Tady vidíte, že učitel je stále jednou nohou v kriminále.

Říkala jste, že člověk se s tím vyrovnává buď s léky, nebo bez nich. Znamená to, že stále máte ještě nějakou podpůrnou léčbu?

Ano. Stále docházím na nějaké podpůrné psychoterapie a hrozně mi to pomohlo. Zpočátku jsem vůbec nechtěla, později jsem to ale zkusila. První bylo potřeba se ale nejdříve vyrovnat s jinými následky. U mě to byly především popáleniny. I když nejsou nijak hrozné – viděla jsem mnohem horší a těžší případy na oddělení v nemocnici. Ale jsou to pro mě jako pro ženu také určité ztráty a následky.

Sama se musím vyrovnat například s tím, že si už nikdy nevezmu plavky nebo šaty. Takže člověk se tím problémem musel vyrovnat nejdříve fyzicky a pak jsem pochopila, že je také posttraumatický stav, který se vrací, a člověk se s ním musí vyrovnat. Kdo to ale nezažije, tak to možná ani nepochopí.

Jak vlastně reagovali rodiče těch dětí, které o vlásek unikly tragédii? Máte s nimi dnes nějaký, řekněme jiný vztah?

S rodiči vycházím maximálně v pořádku – hlavně s maminkou od toho Filípka, kterého jsem se snažila uchránit před popálením od podvozku. V minulosti už jednou o nejbližšího člověka bohužel přišla, a kdyby měla přijít ještě o dítě, to si nedovedu představit. Jsem opravdu hrozně ráda, že se dětem nic nestalo. To je pro mě nejdůležitější.

Na to místo, kde k nehodě došlo, se dnes třeba občas vracíte?

Ne, tam už skoro nejezdím. Opravdu málokdy – a to i proto, že to bylo daleko od školky. Tehdy jsme šli pěšky dost dlouho na takový výlet. Takže už se tam moc nedostaneme.

Medaile bude i od Zemana

Za měsíc se učitelka vrátí do Prahy znovu. Tentokrát pojede na Pražský hrad. 28. října totiž její hrdinství ocení státním vyznamenáním prezident Miloš Zeman.

„Když jsem se dozvěděla, že mi chce prezident republiky udělit státní vyznamenání, byl to pro mě šok. Je to velká pocta,“ reagovala Nešporová.

Pro Blesk Zprávy pak ještě dodala, že by už ale chtěla tuto kapitolu co nejdříve uzavřít a posunout se dál. „Pro mě je ocenění především to, že se dětem nic nestalo, že jsem relativně zdravá, a už bych to spíš chtěla vše nějak uzavřít,“ doplnila.

Štěchovo ocenění i pro další osobnosti

„Zejména jim zvláštní poděkování za to, že se mimo své profese věnovali či dosud věnují také předávání svých celoživotních zkušeností nastupujícím generacím, a přenesli tak své životní příběhy a moudrost do budoucnosti. Žádná byť sebelepší učebnice se nemůže nikdy vyrovnat bezprostřednímu svědectví pamětníka,“ řekl předseda horní komory, Milan Štěch (ČSSD) na adresu všech přítomných, se chystal předat medaile.

Vedle statečné učitelky ocenil Senát také další osobnosti. Medaili dostal také například úspěšný český veslař Ondřej Synek.

Stal se historicky prvním českým mistrem světa v olympijské disciplíně. V roce 2010 zvítězil v olympijské disciplíně na jezeře Karapiro na Novém Zélandu. Titul mistra světa ve skifu pak získal i v letech 2013, 2014, 2015 a 2017. Kromě závodního veslování na skifu pracuje jako sportovní instruktor pro ASC Dukla Praha. Je také čtyřnásobným mistrem Evropy a držitelem dvou stříbrných a jedné bronzové olympijské medaile. Ondřej Synek se angažuje i v politice. Od roku 2014 je členem zastupitelstva v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav. Sportovec, který je vojákem z povolání, kandiduje i v letošních volbách. A to jako nezávislý z 16. místa kandidátky Podpora Občanů.

Ocenění dostal také hudebník Vladimír Mišík, který patří mezi nejvýznamnější tváře populární hudby 60. let minulého století. Za komunismu v osmdesátých letech pak nesměl téměř vystupovat. I on má zkušenosti s politikou. V roce 1990 byl poslancem České národní rady za Občanské fórum.

Dalším oceněným je pak kněz Ludvík Armbrester – člen jezuitského řádu a držitel řady českých i zahraničních ocení, nebo někdejší lidovecký senátor a dlouholetý starosta Svitav či zastupitel Pardubického kraje Jiří Brýdl.

Medaili Senátu získal také profesor Martin Černohorský, který se výrazně zasloužil o rozvoj fyziky a její výuky na vysokých školách. První rektor Slezské univerzity v Opavě je autorem téměř 200 původních odborných prací z oblasti fyziky a také překladů stěžejních fyzikálních děl. Je držitelem celé řady tuzemských akademických ocenění.

Milan Štěch ocenil také Karla Hrubého. Sociologa a historika, politického vězně 50. let a dlouholetého pracovníka československého demokratického exilu po roce 1968. Vyučoval na středních školách na Plzeňsku, kde byl v roce 1955 zatčen a v inscenovaném procesu odsouzen na deset let vězení. Část trestu strávil v pracovním táboře v uhelných dolech a po propuštění pracoval v dělnických profesích až do roku 1968, kdy začal pracovat jako sociolog. Po srpnových událostech odešel do exilu do Švýcarska, kde žije dodnes.

Medaili má i Ivo Mrázek - patří mezi nejvýznamnější basketbalové hráče Československa všech dob. Nebo Český pilot a letecký instruktor Alojz Mutňanský. Od roku 1945 byl jedním z leteckých instruktorů vedených Antonínem Ocelkou (bratr Josefa Ocelky, 1. velitele 311. RAF), kteří v roce 1948 převzali urychlený výcvik pilotů nově vzniklého státu Izrael.

Pro ocenní si přišel osobně také Tomáš Zima - český lékař a biochemik, ale především také od února 2014 rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů. Ani pro něj to není první ocenění. Je držitelem celé řady tuzemských i zahraničních metálů a doktorem honoris causa několika zahraničních univerzit.

Medaile uděluje Senát osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předávalo poprvé v roce 2012. Tehdy byli mezi laureáty například zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský nebo atletka Jarmila Kratochvílová.