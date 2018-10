To se nevidí, plné auto hřibů: Tak vypadá 150 kilo hub!

Našli kolem 150 kilogramů hub. Bylo jich tolik, že s nimi zaplnili celé auto. „Měl jsem vybrané místo, tam nás ale někdo předběhl. Tak jsme popojeli hlouběji a jen zírali. Na místě velkém asi jako fotbalové hřiště bylo tolik hub, že jsme je neměli kam dát. Museli jsme jich tam asi třikrát tolik nechat,“ popsal houbový poklad Šťastný.

Zuzana si odskočila na Kyjovsku do lesa: Našla 200 hřibů!

Na houby vyrazili s košíkem. "Byl za dvě minuty plný. Pořád jsme ho chodili vysypávat do auta. A z 99 procent šlo jen o hřib smrkový. pak jsme toho nechali, protože nebylo houby kam dávat," popsal nález snů. Doma nasypali hřiby do beden. "Jednu jsme zvážili. Měla přes 33 kilogramů. Když odečtu 3 kila na bednu, vynásobím to pěti a k tomu košík, jsem na dobrých 150 kilogramech. Do večera z nich nic nezbylo. Většinu jsme rozdali příbuzným a známým," dodal Štastný.

Video: Tuto úrodu si přinesl v neděli dopoledne z lesa František Doležal z Uherského Ostrohu. Radost měl hlavně z pýchavek.