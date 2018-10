Psí parťák naříkal u rakve zastřeleného hrdiny Tomáše Procházky (†42): Co udělají s Dokym a Bredem

Vojenský speciál s ostatky mrtvého psovoda, kterého v Afghánistánu zákeřně zezadu zastřelil afghánský voják v uniformě, přistál v Praze krátce před středeční půlnocí. Vzdát hold památce mrtvého vojáka přišel kromě ministra obrany či náčelníka generálního štábu i prezident Miloš Zeman (74), s jehož účastí se původně kvůli pozdní hodině nepočítalo. Také on viděl, jak ovčák Doky, kterého jeden z vojáků držel nakrátko, nervózně poskakuje vedle rakve a srdceryvně kňučí.

Přímo z místa to okomentovala poslankyně Jana Černochová (45, ODS), která na sociálních sítích napsala, že poprvé v životě slyšela ovčáka plakat a „viděla nejvěrnější bytost na světě chránit rakev“.

Uznávaný kynolog Procházka měl na misi dva psy. Kromě Dokyho, který byl vycvičený na hledání výbušnin, se speciálem vrátil domů i tříletý německý ovčák Bred. Pro oba psy to byla první mise a jsou nyní v Centru vojenské kynologie na hradě Grabštejn, kde dlouho působil jejich páníček a kde je čeká 28denní karanténa. Podle prvních vyšetření jsou v pořádku. Alespoň tedy po fyzické stránce. Po karanténě se začnou sbližovat s novým psovodem.

„Zvykání na nového psovoda trvá pět až sedm dnů. Důležité ale je, aby byli se zvířetem sehraní. A to může trvat dva týdny nebo měsíc. Potom ale půjde o plnohodnotné služební psy, kteří klidně budou moci jet i na další mise,“ vysvětlil Blesku bývalý náčelník centra, plukovník ve výslužbě Josef Růžička. Za jak dlouho se ale zahojí psí duše? „To je individuální. Obecně je ale možné říci, že se psi se ztrátou pána vyrovnávají docela dobře. Takové ty filmové příběhy, kdy pes pojde steskem nebo třeba celé roky čeká na páníčka, jsou spíš výjimečné,“ řekl Blesku kynolog Ludvík Pinc. Pro Dokyho a tím spíš pro Breda je dobrou zprávou to, že podle kynologa se obecně němečtí ovčáci jako služební psi se ztrátou vyrovnávají lépe než jiní psi.

Co umí Doky

Dvouletý belgický ovčák Doky je specialista na vyhledávání výbušnin, umí je vyčuchat jak v uzavřeném prostoru, tak i venku. Na misi často psi prohledávají i dopravní prostředky. V Afghánistánu, kde jde o život každou minutou, musí navíc umět pracovat samostatně téměř bez pomoci člověka. Psovod ho totiž ovládá alespoň na 25 metrů, to je vzdálenost, kdy by při výbuchu člověk – na rozdíl od psího průzkumníka - přežil. V rámci přípravy si musí psi určení pro misi zvyknout na neznámá prostředí. Často cvičí i v různých lomech, protože Afghánistán je hodně písčitý a prašný a pes by měl s přechodem problémy. Stejně zpočátku psům v této zemi dělají potíže ostré kameny a všudypřítomné bodláčí. Většinou si ale do týdne, dvou zvyknou. Na základně o služební psy pečují američtí veterináři, v případě zranění jsou jim ale připraveni poskytnout pomoc i lidští doktoři.

A co druhý pejsek Bred?

Bred, tříletý německý ovčák, byl druhým psem rotného Tomáše Procházky. Afghánská mise byla, stejně jako pro Dokyho, jeho premiérovou, v armádní službě je už dva roky. S psím kamarádem Dokym, je ale možná nyní rozdělí.

„Nejsou na sebe vázaní, nejsou jako sourozenci. Může se stát, že je dostane jeden psovod, jako tomu bylo doteď, není to ale jisté. Záleží na několika faktorech, rozkazech nebo jak jim půjde výcvik. Každý z nich má jiný a každý má svá specifika. Také si s novým psovodem nemusí oba sednout. Těch možností je momentálně několik a bude chvíli trvat, než se zase vrátí do služby,“ vysvětlil náčelník Centra vojenské kynologie – Chotyně, podplukovník Andrej Vítek pro iDnes.cz.