Miliony výletů v jedné knize: Historii nejstarší české cestovky pokřtila její legenda...

Nejstarší tuzemská cestovka Čedok má dnes přes 40 poboček, díky nimž zhruba 270 tisíc klientů ročně zamíří na vysněnou dovolenou na pět kontinentů. Jednou z dam, které turisty vypravovaly, je i Jaroslava Koubková (101). „V pobočce v Mladé Boleslavi jsem pracovala 28 let, od roku 1960 do 1988,“ řekla Blesku. I proto se nejstarší žijící bývalá zaměstnankyně stala kmotrou knihy Svatopluka Rady s názvem Historie psaná Čedokem. „Během té se tolik změnilo! Kdybych byla mladá, každý rok bych byla někde jinde. Žádné doložky a povolení, dnes všechno zařídíte mailem,“ svěřila se. Když autor titulu popřál, aby dostal za 100 let pokračování psané nástupcem v hotelu na Měsíci, dodala: „Na to si počkám! Letadla a rakety, to je něco úžasného, budoucnost,“ dodala pamětnice.

Tříhodinová okružní jízda Prahou stála v roce 1937 35 korun. | Čedok

První (k)roky

Předchůdce Čedoku se sídlem v Hybernské ulici byla informační kancelář pro návštěvníky Prahy. U zrodu firmy pak v roce 1920 stanuli ministerský rada Ctibor Fiala a vrchní ministerský komisař ministerstva železnic Igor Geryk. Hned ve 20. letech cestovka vydala první katalog zájezdů i cestovní šeky. Kromě domácí turistiky po metropoli či do lázní se jezdilo po Evropě, Skandinávii, ale i Africe. Tak jako dnes hrála prim Jugoslávie. Padesátkrát ji navštívila i paní Koubková. „A v 86 letech jsem začala cestovat do Alp. Vzpomínám na pana prezidenta Masaryka, který říkal: Čím víc řečí umíš, čím víc toho vidíš, tím víc jsi člověkem,“ řekla.

Cesty milníky historie

Světem hýbala politika, války, režimy, Čedok zůstal. Třeba roku 1939, v předvečer 2. sv. války, se firma zapojila do organizace osmi vlakových transportů z Prahy do Londýna, jimiž Sir Nicholas Winton 669 židovských dětí odvážel do bezpečí před nacistickým běsněním. Po válečném útlumu, deset dní po osvobození republiky, se Čedok dostal pod Národní správu. Jeho autokary se domů vraceli vězni z koncentračních táborů. A už 6. června 1945 vzal zámořské turisty na první okružní jízdy Prahou. Přečkal znárodnění, kdy vozil Čechoslováky na rekreace ROH a na 20 tisíc jich v srpnu 1968 vracelo do země sevřené komunisty. Přežil bouřlivá 90. léta. Akciovou společností je Čedok od konce roku 1993, v roce 2016 jej převzala polská Itaka.

Jaroslava Koubková je legendou Čedoku a také s ním hodně cestovala, ve svých 101 letech už ale tráví čas nejraději na chatě v Českém Ráji. | Blesk – Tonda Tran

Žádná nouze na historky

Že během let prodeje zájezdů nastaly i úsměvné chvíle, dokazuje paní Koubková řadou historek. „Kdybych měla říct jednu, byla by to ta, kdy jsem odbavovala kapelu do Německa. Každý muzikant měl výjezdní doložku, všechny si je vzal kapelník. Najednou mi volali z hranic: Jak jste si dovolila poslat celou kapelu bez povolení?! – Kapelník je nechal doma v kredenci,“ vzpomínala. „Řekla jsem, ať počkají, že zařídím, ať je někdo přiveze. Nakonec s nimi jela paní kapelníková. A zase volali z hranic: Prosím vás, to je hrůza! Oni vítají každýho Němce nebo Čecha a hrají mu písničku! – Už je chtěli pustit i bez doložek,“ uzavřela.

Víte, že... • ...knihu Historie psaná Čedokem pořídíte na webu Čedoku. Sám autor Svatopluk Rada pro firmu pracoval přes 30 let. • ...logo firmy symbolizovalo čápa, našeho ptáka cestovatele, pavéza upomínala na cestovatelskou minulost českých rytířů.