Temné stopy: Vražda za bílého dne v nákupním centru. Co všechno jí předcházelo?
Za pokus o vraždu a vraždu dostala Michelle Sudků výjimečný trest – byla odsouzena ke 30 letům za mřížemi. Její případ jsme znovu otevřeli v prvním díle nového podcastu Blesku Temné stopy. Minulý týden zpovídala Bára Holá dokumentaristku Martinu Eretovou, která se s odsouzenou vražedkyní osobně setkala. Pojďme se nyní hlouběji ponořit do temných hlubin osobnosti Sudků, která se z vězení zřejmě nikdy nedostane.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- 1983 Ve věku několika měsíců adoptována, vyrůstala jako Karolína Škodová.
- 2013 Rozhodnutí vyřešit celoživotní pocit „špatného těla“ postupnou změnou pohlaví z ženského v mužské.
- Červenec 2016 Sexuálně motivovaný útok na náhodnou oběť v kavárně v centru Prahy. Útok se nezdařil, Sudků byla převezena přivolanou policejní hlídkou do psychiatrické léčebny v Bohnicích.
- Červenec 2016 Po propuštění z léčebny ubodání náhodně vybrané ženy v nákupním centru na pražském Smíchově. Sudků zadržena a umístěna do vazby.
- Březen 2017 Vynesen rozsudek – 30 let vězení a poté ústavní léčba.
Pomsta světu za nezvládnutý život?
Byl v životě Michelle Sudků nějaký moment, který způsobil, nebo mohl způsobit, že se jednoho dne nedokázala ovládnout, vzala v obchodě s domácími potřebami do ruky nůž, vyndala ho z obalu a zabila jím přímo na místě, pod dohledem průmyslové kamery, zcela náhodně vybranou ženu?
Michelle Sudků jistě neměla lehký život. V kojeneckém věku se dostala do adoptivní rodiny – že je adoptovaná, se však dozvěděla až v dospělosti. Otce měla ráda, s matkou si příliš nerozuměla. Považovala ji za neurotickou, a navíc měla upřednostňovat mladšího bratra. Aby toho nebylo málo, začala si už jako malé dítě uvědomovat, že se narodila do „špatného těla“, cítila se totiž spíš jako chlapec. Odborníci nicméně upozorňují, že ani nelehké dětství nemusí z lidí udělat sadisty či psychopaty. Větší či menší předpoklady v sobě nosíme téměř všichni, jde o to, jak se naučíme s agresivitou a případnou krutostí v sobě pracovat.
Podle vlastních slov mívala Michelle Sudků už jako dítě záchvaty agresivity, jednou dokonce v záchvatu vzteku údajně utýrala psa. I později, když pracovala jako zdravotní sestra a ošetřovatelka, mívala s agresivitou problémy, měnila často pracovní pozice i místa pobytu a měla pokračovat i v trápení zvířat. Milostné vztahy navazovala především se ženami, o jejím chování jako partnerky však není nic známo.
Pravděpodobně ještě před začátkem proměny v muže, kterou se rozhodla absolvovat v roce 2013, jí byl na sexuologii diagnostikován nekrofilní sadismus. Jestliže diagnóza skutečně předcházela schvalování tranzice, věděli to ti, kdo ji umožnili? Pokud by to věděli, nemohli by přece odsouhlasit podávání testosteronu, který může agresivitu a sadismus ještě zvyšovat… Na druhou stranu byla tato diagnóza asi dost překvapivá, u žen jsou totiž sexuální deviace mimořádně vzácné – a možná se dokonce stává, že právě kvůli tomuto minimálnímu výskytu mohou být až podceňované. Michelle Sudků si větší agresivitu a – patrně nově se objevivší – sadistické představy nejspíš sama uvědomovala a proces změny pohlaví byl přerušen. V roce 2016, kdy se pokusila jednu ženu zavraždit a jednu opravdu zavraždila, už sice pod vlivem testosteronu nebyla, ale jím podnícená agresivita a sadismus v ní asi nadále přetrvávaly. Koneckonců pokus o vraždu v kavárně na pražském Újezdě měl být sexuální deviací přímo motivován.
Psychiatrické vyšetření vyloučilo u Michelle Sudků psychózu. Byla jí však diagnostikovaná smíšená porucha osobnosti s prvky útočného a nekrofilního sadismu a s výraznými rysy nezralosti, egocentričnosti a agresivity. Při rozhodování se daleko více řídit emocemi a instinkty, rozum bývá upozaděn. Vnímá především uspokojování vlastních potřeb, v ideálním případě okamžité. Nedílnou součástí její osobnosti je rovněž patologická lhavost. Není jí cizí teatrální vyjadřování a jednání, snad až touha šokovat, fabulace a upravování skutečnosti, jak se jí to zrovna hodí. Z tohoto důvodu (a s ohledem na to, že takových lidí je jistě více) nebylo pro lékaře v psychiatrické léčebně snadné rozpoznat, zda své výhrůžky, i to, co vypravovala o své minulosti, myslí vážně, nebo chce jen upoutat pozornost.
Sexuální deviaci sice nelze vyléčit, i s ní je ale možné prožít spokojený život v mezích zákona. Sudků byla od roku 2013 opakovaně hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. Podle vlastních slov však nebyla zrovna vzorný pacient. Při léčbě příliš nespolupracovala, byla agresivní, předepsané léky užívala nepravidelně, dokonce měla pít alkohol a brát pervitin. Neochotu k součinnosti nejspíš projevovala i při hospitalizaci v červenci roku 2016. A protože byla v léčebně dobrovolně, nikoli z nařízení, byla po dvou týdnech po ranní vizitě propuštěna. Frustrace, nahromaděná možná za celý dosavadní život, a vztek, že ji lékaři nenechali v nemocnici, v kombinaci s výše uvedenými osobnostními rysy vyústily v touhu pomstít se společnosti a dokázat, že jí neustále jen ubližuje. Nikoli náhodou se později u soudu přirovnala k Olze Hepnarové, která na počátku 70. let z velice podobných důvodů najela v Praze nákladním autem do skupiny lidí na tramvajové zastávce a 8 jich zabila.
„Hepnarová lékařům psala dopisy, jak na tom je, a jak to dopadlo. Já jsem lékařům říkala, jaký jsem měla myšlenky, psala jsem sadistický básně, nikdo mě neuposlechl, a tak to dopadlo, jak to dopadlo.“ – Michelle Sudků u soudu (2017)
U obou útoků mohla mít pachatelka v návalu vzteku mírně snížené ovládací schopnosti, rozpoznávací schopnosti však zůstaly zachovány. Věděla tedy, že dělá něco špatného, něco, co se nemá dělat, ale bylo jí to v tu chvíli jedno. (A některým jedincům může dokonce spáchání takového činu přinášet zvláštní uspokojení.) V zájmu uspokojení vlastních aktuálních potřeb padly všechny zábrany.
Po dokonané vraždě se objevila snaha hledat a najít potenciálního viníka nastalé situace. Lékaři psychiatrické nemocnice podle vyšetřovatelů nijak nepochybili. Policisté, kteří Michelle Sudků přivezli do Bohnic po útoku v kavárně, byli odsouzeni k podmíněnému trestu. Přesto však v celém případu zůstává i nadále více otázek, než kolik bylo dáno odpovědí.
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Po odpykání trestu odnětí svobody čeká Michelle Sudků ještě zabezpečovací detence. Jde o ústavní ochranné léčení pro pachatele, jejichž pobyt na svobodě je považován za vysoce nebezpečný. Na rozdíl od pobytu ve vězení není délka pobytu v detenci předem dána, rozhoduje o ní soud, který důvody trvání pravidelně přezkoumává. Cílem detence je nejen ochrana společnosti, ale i příprava odsouzeného na návrat na svobodu.
PŘÍŠTÍ TÝDEN – DÍL 2. ZE 4
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Čtyři mrtví muži. Desítky let trestné činnosti. A žena, která se podle soudů opakovaně vracela k násilí. Co známý obhájce vrahů odpověděl na otázku Proč vraždí ženy? Jaký vztah má s doživotně odsouzenou Jaroslavou Fabiánovou? Jak se Fabiánová ztotožňuje s mediálním obrazem, který má, a jak dnes žije za branami vězení?
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