Psychiatr Jan Vevera o původu zla v nás! Odporné činy nepáchají jen sadisté, někdy stačí poslušnost
Kde se v nás bere zlo? Jak je možné, že i slušně vychovaní a vzdělaní lidé jsou schopní páchat odporné zločiny? A proč nás tak fascinují často přihlouplí vrazi a jsme ochotni si o nich číst. I to mimo jiné vysvětluje psychiatr Jan Vevera. Jak podotýká, někdy stačí málo, aby zlo v nás vyhrálo. Tedy, když mu dáme šanci.
Byli byste ochotni někoho mučit? Ta odpověď je úplně automatická: Samozřejmě ne. Profesor MUDr. Jan Vevera, Ph.D., přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty v Plzni, ale ví, čeho všeho jsme i my dobří lidé schopni.
Pane profesore, kde se v nás bere zlo?
„Zlo má mnoho podob a dostaneme se k nim. Především bychom ale měli opustit představu, že zlo páchají úplně jiní lidé než my. Tipněte si: Kolik lidí by vás bylo ochotno mučit, kdyby jim to někdo nařídil?“
Deset procent?
„Je to mnohem horší. Slavný experiment poslušnosti psychologa Stanleyho Milgrama ukázal, že by to bylo 66 procent! V šedesátých letech zkoumal, jak mohl být kultivovaný německý národ schopen holokaustu, vždyť německé univerzity měly vyšší renomé než americká Ivy League. Pozval tedy dobrovolníky na inzerát pod záminkou výzkumu učení a vlivu bolesti na výuku. Tvrdil jim, že elektrické impulzy mohou zlepšit studijní výsledky. Na začátku účastníky nechal rozlosovat role: jeden byl učitel, druhý žák. To byl první trik, protože ve skutečnosti se nezkoumaly výsledky učení, ale chování učitele. Učitelem byl vždy dobrovolník na inzerát a žákem byl instruovaný herec.“
Jak tenhle experiment pokračoval?
„Herec začal předstírat, že se mu učení nedaří, a vědec v bílém plášti po dobrovolníkovi-učiteli chtěl, aby mu při každé chybě uštědřil elektrický impuls a stimulovalo k lepším výsledkům. Dvě třetiny obyčejných lidí byly ochotny poslušně dojít až na samý konec stupnice, kde už byly jen tři křížky, přestože slyšeli, co to »studentům« dělá. Herci křičeli bolestí, jeden varoval, že má nemocné srdce.“
Jak to, že byli ochotni zajít tak daleko?
„Protože poslechli autoritu. Vědec v bílém plášti jim klidně opakoval: Experiment vyžaduje, abyste pokračoval. A tak, přestože slyšeli, jakou způsobují bolest, pokračovali. Nikdo ze čtyřicítky účastníků se nezastavil před 300 volty a 66 procent lidí došlo až na konec stupnice. Milgramovy pokusy byly mnohokrát replikovány za nejrůznějších podmínek, u mužů i žen, se stejným výsledkem. Nepotřebujete být sadista, abyste udělal něco strašného. Někdy stačí být poslušný.“
A nemá většina z nás v sobě skrytého sadistu či psychopata?
„Ne. Zlo totiž není psychiatrická diagnóza, ale především morální kategorie. Na to upozornila už Hannah Arendtová ve Zprávě o banalitě zla při popisu procesu s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem. Ukázala, že strašných činů se nemusejí dopouštět jen sadisté nebo psychopati. Mohou je páchat obyčejní lidé, kteří rezignují na vlastní úsudek a přijmou pravidla systému. Musíme ale rozlišovat mezi agresí, krutostí a zlem, protože to není totéž.“
V čem se liší?
„Agrese má evoluční kořeny a v přírodě plní důležité obranné funkce a sama o sobě není zlem, jak popsal rakouský lékař, a nacista, Konrad Lorenz v knize Takzvané zlo. Domnívám se, že popularity se jí dostalo i proto, že část odpovědnosti za zlo přesouvala na přírodu. Psychoanalytik, a uprchlík před nacismem, Erich Fromm v knize Anatomie lidské destruktivity naopak rozlišoval mezi biologicky účelnou obrannou agresí a zhoubnou destruktivitou, která zahrnuje krutost a potěšení z cizího utrpení. Je zajímavé, jak odlišně vysvětloval lidskou krutost člověk, který byl součástí nacistického hnutí, a člověk, který před ním musel utéct. Zlo je morální selhání – vzniká tam, kde přestáváme druhé, včetně zvířat, vnímat jako bytosti nadané vědomím a jejich utrpení nám přestává vadit. Pro pochopení zla nestačí hledat nějakou vrozenou vlastnost »zlého člověka«. Musíme se ptát, proč jedná určitým způsobem a za jakých okolností.“
Nezačneme tím takové jednání omlouvat?
„V žádném případě. Pochopení mechanismů nám pomáhá zlu předcházet, ale konkrétního pachatele nezbavuje odpovědnosti.“
Agresi má tedy v sobě každý, protože nám evolučně pomohla přežít.
„Našim předkům pomáhala bránit sebe, děti, potravu i teritorium. Kdybychom nebyli schopni agrese, v evoluci bychom nepřežili. Jenže stejně tak je naší základní výbavou spolupráce, empatie a schopnost pomáhat druhým. Bez nich bychom jako společenský druh vyhynuli zrovna tak. Víte, jaká je naše základní reakce na stres?“
Myslíte ono známé Bojuj, nebo uteč?
„Ano, respektive Bojuj, uteč, nebo ztuhni (dělej nechutnou mrtvolu). Málokdo ale ví, že už třicet let je definována stejně stará evoluční odpověď na stres, kterou popsala psycholožka Shelley Taylorová. Není to jen ono fight or flight, ale také tend and befriend. V českých učebnicích to zatím není, ale já to překládám jako péče a přátelení. Je to samičí reakce řízená oxytocinem. Co dělají samice pod tlakem? Semknou se do houfu a chrání mláďata.“
Takže muži v sobě mají Bojuj, nebo uteč a ženy pečuj a přátel se?
„Tak černobílé to není. Třeba když k nám na oddělení do neznámého prostředí přijdou medici, přirozeně se drží v houfu. A je jedno, jestli to jsou chlapci nebo dívky. Je to naše přirozenost. Evoluce nás nevybavila jen pěstmi a rychlýma nohama, ale také schopností držet při sobě. Ale v moderním světě to není vždy výhodné. Proto třeba musíte vojáky v základním výcviku drilem naučit, aby se v krizové situaci nedrželi pohromadě, ale udržovali rozestupy dva metry, aby celou skupinu nezasáhla jedna dávka.“
Dá se už u dítěte poznat, zda z něj vyroste násilník?
„V minulosti se mluvilo o takzvané Macdonaldově triádě: krutosti ke zvířatům, zakládání požárů a pomočování. Dnes víme, že podle těchto projevů budoucího
násilníka spolehlivě nepoznáme. Zejména pomočování nemá pro takovou předpověď žádnou prokázanou hodnotu. Mnohem důležitější je dlouhodobá bezcitnost. Necítí výčitky svědomí, má omezenou empatii a je lhostejné k utrpení druhých. Pokud tyto rysy přetrvávají, zvyšují riziko antisociálního chování. Psychologové také popsali »temné jádro osobnosti«, kam patří psychopatie, sadismus a manipulativnost. Důležité je, že ani závažné problémy v dětství člověka k násilí nepředurčují.“
Co rozhoduje?
„Vývoj ovlivňují vrozené dispozice, rodinné prostředí, výchova i společenské normy. A samotná nízká empatie ještě nevysvětluje krutost: někteří lidé velmi dobře rozpoznají utrpení druhých, a přesto jim cíleně ubližují. Proto je důležitější včas pomáhat dětem s problematickým chováním, než je nálepkovat jako budoucí zločince. Navíc schopnost sebeovládání se vyvíjí postupně, s dozráváním prefrontální mozkové kůry, což trvá až do rané dospělosti.“
Často lze slyšet rodiče, kteří malým dětem výchovně říkají: Ty jsi ale zlý kluk.
„Což je chyba. Protože tím hodnotíme celého člověka. Proto je třeba říkat: To, co jsi udělal, bylo zlé. A jasně vysvětlit, jaký skutek tím myslíme. V prvním případě hodnotíme konkrétní chování, které dítě může změnit a napravit. Ve druhém hodnotíme jeho osobnost. Na tomto principu stojí moderní psychiatrie. Zásadně neříkáme schizofrenik, ale pacient se schizofrenií. Neříkáme autista, ale nemocný trpící autismem. Neredukujme lidi na jejich diagnózu.“
Když mluvíme o výchově, jak v tomto kontextu vnímáte důraz na poslušnost?
„Děti potřebují hranice. Nicméně ani u malých dětí by poslušnost neměla být hlavním cílem výchovy. Cílem by mělo být zdravé sebevědomí a ukotvení v morálních hodnotách. Protože známe i rizika poslušnosti. Na vysoké škole se proto snažíme vést studenty k pravému opaku, k samostatnosti a kritickému myšlení.“
Mnozí rodiče mají rovnítko mezi poslušný a hodný.
„A to je omyl. Poslušný člověk nemusí být morálně dobrý. Stejně tak neplatí hloupé rčení, že hodný rovná se blbý. Skutečně dobrý člověk není ten, kdo bez rozmyslu poslouchá, ale ten, kdo dokáže v pravý čas říct ne.“
Co rozhoduje o tom, že začneme překračovat nastavené společenské hranice a páchat zlo?
„Záleží na situaci. Když se dostaneme pod silný stres, přepneme na rychlé myšlení, o kterém píše Kahneman, a na evolučně mnohem rychlejší uspokojování potřeb. Nemůže nás pak překvapit, když na frontě, kde je pravděpodobnost přežití v řádu dnů či měsíců, začnou vojáci znásilňovat a vylévat si frustraci na zajatcích – tedy chovat se tak, jak by se v běžné situaci nechovali. Jde o situační faktory a tlak okolností. Faktory, které to spouštějí, přitom nemusí být nijak výjimečně démonické.“
Jako například?
„Často je to třeba obyčejná frustrace. Nejrychlejším biologickým »lékem« na frustraci je fyzicky potrestat někoho, kdo je pod námi. Funguje známý zákon padající facky: táta uhodí mámu, máma děti a děti zatahají kočku za ocas. Vidíme to u lidí i u primátů – v tu chvíli jim klesá hladina stresového hormonu kortizolu. Dalším mechanismem je reatribuce.“
To je co?
„Přesvědčení, že za naše potíže mohou ti druzí. V dějinách to vidíme neustále: nacisté ukázali na Židy, Hutuové ve Rwandě na Tutsie, dnes se ukazuje na migranty či jiné menšiny. A třetím klíčovým krokem k násilí je dehumanizace a deindividualizace – musíte vzít protivníkovi lidskost. Nezabíjíte lidské bytosti. Třeba Ukrajinci nezabíjejí Rusy, ale říkají jim skřeti, Rusové zase používají nálepku fašisté, Židé byli přirovnáváni ke krysám… V Osvětimi byli vězni redukováni na pouhá vytetovaná čísla. Nezabíjíte lidskou bytost s rodinou a dětmi, ale škůdce, šváby...“
Jak do toho vstupuje deindividualizace?
„To ukázal Philip Zimbardo svým stanfordským vězeňským pokusem. Stačilo obyčejné studenty navléknout do uniforem dozorců, dát jim zrcadlové brýle a vězně zbavit jmen a nahradit je čísly. Během pár dnů se rozjela tak bezohledná šikana a krutost, že musel být pokus předčasně ukončen. Ztráta anonymity a zařazení do uniformní masy odbourává osobní svědomí a zodpovědnost.“
Děsí mě představa, že bych se v mezní situaci nezachoval správně. Lidé, kteří se dopustili zvěrstev, byli často spořádaní a vzdělaní občané. Co přesně tento zlom způsobí?
„Sloužil jsem čtrnáct let v armádě, a když jsem odjížděl na misi do Afghánistánu, tuhle otázku jsem si kladl taky: Dokážu se za každé situace zachovat správně? To, co teď řeknu, nebude v žádném případě omluva, ale vysvětlení. Často ten zlom v jednání přinese daná situace. Představte si, že jste ruský voják v Buči. Jel jste tam v přesvědčení, že vás budou místní vítat s květinami jako osvoboditele, a jsem přesvědčen, že tohle vojákům na ruských základnách říkali a říkají, a najednou po vás všichni střílejí, místo vděku a objetí má vaše jednotka dvacetiprocentní i horší ztráty, umírají vám kamarádi. Nastupuje obrovská frustrace a strach.“
A ta frustrace vyústí v agresi vůči civilistům?
„Ano, protože biologickým lékem na frustraci je už zmíněné vybití si zlosti na někom bezbranném. Někdo se na vás křivě podívá a vy ho zastřelíte, protože to udělal i kolega vedle vás. Vidíte dívku? Tak ji znásilníte. Násilí je nakažlivé. K tomu připočtěte sníženou kontrolu velení a takzvanou mlhu války (fog of war), kdy hlavně v první linii nikdy není přesně jasné, co se děje, což vytváří prostor pro nekontrolovanou agresi. Proto je klíčové vzít násilí anonymitu. Ukrajinci velmi chytře podávají konkrétní žaloby na ruské piloty bombardující nemocnice. Dnes je Rusko nevydá, ale za pár let mohou stanout před soudem.“
Pořád si nedokážu představit, že bych zastřelil civilistu nebo znásilnil něčí dceru před očima jejích rodičů, to je přece strašné. A zároveň mě děsí, jestli bych se nezařadil do té většiny, která to páchá.
„Myslím, že předem se to poznat nedá. Kdybychom vás a mě postavili do jedné řady, neurčíte, kdo bude znásilňovat a kdo ne. Záleží na společenských faktorech, které tomu nahrávají. Když vezmete tisíc frustrovaných lidí bez dozoru pod takovým tlakem a s přístupem k ženám, k nějakému znásilnění nepochybně dojde. Podívejme se na znásilňování sudetských Němek v Česku po osvobození – tam už jsme ani nebyli ve válce, ale lidé byli frustrovaní, měli ženy k dispozici... Nepohlíželi na ně jako na lidi, ale jako na méněcenné bytosti a vnímali je jako ztělesnění zla. Tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu.“
A to?
„K černobílému vidění a k mýtu absolutního zla: my jsme ti správní a oni ti špatní. Ve válce to tak je vždycky a často i po válce: Němci jsou ti špatní a zaslouží si vyhnat. A když jsme zastřelili rodiče, tak co s dětmi, zastřelíme i ty, viz známý postoloprtský masakr. Tyto proměnné se navíc dají podpořit tím, že se začnou odměňovat. Co udělal Putin s plukem, který se prokazatelně dopustil vražd a znásilnění v Buči? Povýšil ho na gardový pluk. Když Američané zjistili, že jejich vojáci zmasakrovali civilisty v My Lai ve Vietnamu, viníky odsoudili – neochotně a nedokonale, ale odsoudili. Nebo si vezměte masakr v Srebrenici v Bosně. Máme ji za humny, byli to lidé jako my.“
Proto se té temné stránky, kterou v sobě máme, bojím.
„Historik Christopher Browning popsal německý policejní prapor 101 – tito tátové od rodin vraždili Židy, ale někteří jednotlivci střílet odmítli. Okolnosti nás drtí, ale neznamená to, že všichni musíme jednat stejně.“
Před 40 lety u nás vraždil Stanislav Vostárek, který oběti popravoval z bezprostřední blízkosti. Dostal trest smrti, zmírněný na doživotí, a nakonec se oběsil. Byl to psychopat?
„Považuji to za velmi pravděpodobné. Ale upřímně, individuální vrazi nepředstavují z celospolečenského hlediska to největší riziko. V Česku máme kolem 150 vražd ročně, jsme jedna z nejbezpečnějších zemí. S individuálním násilím si naše policie a justice umějí poradit poměrně dobře.“
Proč nás čtení o brutálních vrazích tak baví?
„Negativní zprávy nás evolučně fascinují. Všichni jsme potomky předchůdců, kteří raději desetkrát zbytečně utekli před nějakým nebezpečím, než aby se nechali jednou sežrat šelmou. My jsme potomky těch opatrných. Proto negativní zprávy evolučně táhnou a plní noviny i sociální sítě. Dokud to byl jen Blesk, bylo to v pořádku, ale dnes se z toho stává hlavní náplň sociálních sítí. V Česku je bezpečno, máme minimum vražd, ale všichni se cítíme jako oběti, protože frustrace z negativních zpráv zesílených sítěmi v lidech zůstává.“
Takže nás trápí něco, co pro nás představuje minimální nebezpečí?
„Přesně tak. Ale strach a obavy se mohou snadno překlopit v násilí. Vzpomeňte si na důchodce Jaromíra Baldu, ve kterém politická rétorika SPD Tomia Okamury vyvolala takový strach z migrantů, že v roce 2017 pokácel stromy na železniční koleje a způsobil nehody dvou vlaků. Na místě zanechal falešné islamistické letáky, aby vyvolal dojem, že útočili muslimové. Stal se prvním člověkem u nás odsouzeným za teroristický útok. Tolik se bál teroristů, až se sám stal teroristou. Jeho případ ukazuje, jak se strach může proměnit ve skutečné násilí. A když se obraz nepřítele stane součástí státní politiky, otevírá se cesta ke strukturálnímu násilí. To je nesrovnatelně ničivější, protože v takovém případě selhávají právě instituce, které nás mají chránit. S individuálním vrahem si poradíme, ale s kolektivním, státem organizovaným násilím, které má miliony obětí, zacházet neumíme. Vezměte si komunistického prokurátora Josefa Urválka, který před 76 lety posílal lidi na šibenici v justičních vraždách. Nebyl to psychopatický zabiják s nožem v temné uličce, ale vzdělaný právník sloužící zločinnému aparátu. Ještě v roce 1979 s Urválkem odborně publikovala Helena Válková, polistopadová ministryně spravedlnosti. To ji samozřejmě nečiní odpovědnou za jeho zločiny z padesátých let, ale plasticky to ukazuje, jak obtížně se vyrovnáváme s institucionálním dědictvím totalitního zla. Jednotlivého vraha zavřeme. Mnohem těžší je vypořádat se se systémem, který masové vraždění legalizuje, a s lidmi, kteří mu oddaně sloužili. Podobný rozdíl vidíme dnes na Ukrajině. Podle zpráv OSN uvádí zkušenost s mučením za rozkazy a společnost, která není imunní vůči těm, kteří podněcují k násilí a za viníky čehokoliv označují celé skupiny lidí, etnika nebo národy, imigranty. Je to strašně nebezpečné. Pokud například Tomio Okamura vystupuje proti uprchlíkům z Ukrajiny, je to alarmující. A navíc nesmyslné, protože buďme tu za ně rádi. Třeba naše zdravotnictví na ukrajinských pomocných silách stojí. A stárnoucí Česko potřebuje mladé lidi z kulturně blízkého prostředí. Bez lidí, kteří budou pracovat, platit daně a vychovávat děti, nám ani peníze nepomohou.“
Americký neurovědec Robert Sapolsky tvrdí, že svobodná vůle neexistuje a vše určují geny a mozek. To je v rozporu s tím, co jste o zločincích říkal.
„Robert Sapolsky je skvělý vědec, ale s radikálním závěrem jeho knihy Determined nesouhlasím. Tvrdí, že každé rozhodnutí je jen řetězcem předchozích biologických
příčin – genů, fungování mozku, hormonů, výchovy, zkušeností a prostředí. A protože jsme si tyto podmínky nevybrali, nemůžeme být za své jednání morálně odpovědní v tradičním smyslu. Proto zpochybňuje i samotnou myšlenku trestu jako odplaty. Navrhuje, abychom k nebezpečným pachatelům přistupovali podobně jako k lidem s nebezpečnou infekcí. Pokud představují riziko, můžeme je izolovat, ale neměli bychom je trestat jen proto, že si zaslouží trpět.“
Nemůže mít Sapolsky pravdu? Není svobodná vůle jen iluze vytvářená naším mozkem?
„To je legitimní filozofická otázka. Neurověda ukazuje, že naše rozhodování ovlivňuje řada procesů, které si neuvědomujeme. To ale samo o sobě nedokazuje, že svobodná vůle neexistuje. Podstatné je, co svobodnou vůlí rozumíme. Pokud požadujeme, aby naše rozhodnutí nemělo žádné předchozí příčiny, pak je taková svoboda obtížně představitelná. Ale pokud svobodnou vůlí rozumíme schopnost přemýšlet o důsledcích, zvažovat alternativy, ovládat impulzy a měnit své jednání na základě zkušeností, pak tyto schopnosti nepochybně existují. Samozřejmě nejsou u všech lidí stejně rozvinuté a mohou být omezené např. duševním onemocněním. Důležité je nepřeskakovat od poznání biologických mechanismů hned k závěru, že člověk za nic nemůže.“
Není nebezpečné, když začneme zločince chápat především jako nemocné lidi, kteří za své jednání nemohou?
„Myslím, že ano. A souvisí to s širším problémem, kterému se ve své odborné práci věnuji, tedy s psychiatrizací lidského chování. Psychiatrie má vysvětlovat a léčit duševní poruchy. Neměla by ale nahrazovat morálku ani trestní právo. Pokud začneme každé násilné nebo společensky nepřijatelné jednání vysvětlovat jako důsledek biologické poruchy, hrozí, že budeme stále více lidí považovat za pacienty místo za odpovědné jedince.“
Co tedy můžeme udělat, abychom se sami nestali pachateli zla?
„To je vlastně jednoduché a shodnou se na tom všechna náboženství. Mně je blízké křesťanství a základní poučka zní: chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám. Dále bychom nikdy neměli podlehnout představě o vlastní morální neomylnosti. Měli bychom zbystřit, kdykoliv začneme druhé vnímat jen jako anonymní masu, omlouváme násilí vyšším cílem nebo vypínáme svědomí s tím, že jen plníme rozkazy. Důležitá je odvaha přiznat chybu a změnit názor.“
Proč se tím pravidlem lásky k bližnímu neřídíme, když je tak výhodné?
„Protože náš mozek se vyvíjel v malých skupinách, kde se lidé osobně znali, nikoli v milionových společnostech. Máme přirozený sklon rozdělovat svět na my a oni.
Krásně to vystihuje arabské přísloví: Já proti svému bratru, já a můj bratr proti bratranci, já, můj bratr a můj bratranec proti zbytku světa. Dokážeme být nesmírně obětaví ke svým a zároveň krutí k cizím. A nejnebezpečnější je okamžik, kdy ty druhé přestaneme vnímat jako lidi.“
Jak se stane, že zlo přehlížíme a necháme ho zajít tak daleko? Vzpomeňme třeba na mlčící většinu v nacistickém Německu…
„To je zcela zřejmé: neděje se to nám, ale někomu jinému. Tento mechanismus vystihl německý pastor Martin Niemöller: Nejdřív přišli pro komunisty, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Potom přišli pro sociální demokraty, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl sociální demokrat. Potom přišli pro odboráře, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář. Potom přišli pro Židy, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Když pak přišli pro mě, nezbýval už nikdo, kdo by se mě zastal.‘A právě v tom spočívá největší nebezpečí strukturálního násilí. Umožňuje páchat obrovské zlo, aniž by se většina lidí cítila osobně odpovědná. Stačí, že utrpení druhých začneme považovat za cizí problém.
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