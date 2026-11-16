Diskontní řetězec v Česku oznámil konec! Stojí za ním ruští miliardáři
V Česku ukončuje provoz ruský diskontní řetězec Mere, který zde provozuje 12 prodejen. Informovaly o tom servery Page Not Found a Odkryto.cz, podle kterých se chystá změna názvu na Zboží z palet a provozovatele, kterým by se mohl stát dosavadní dodavatel zboží do prodejen, společnost Šetro Retail podnikatele Igora Cherednyka.
Mere v Česku vstoupil na trh v roce 2021. Z dalších evropských zemí se kvůli sankcím postupně stáhl.
Za řetězcem Mere stojí ruská skupina Torgservis/Svetofor bratrů Sergeje a Andreje Šnajderových. Na oba se vztahují sankce Evropské unie, Finanční analytický úřad následně zmrazil podíly Andreje a Anny Šnajdrových v české provozní firmě Torgretail CZ. Podle unijních úřadů Šnajdrovy firmy významně podporují domácí ekonomiku Ruska.
Řetězec oznámil ukončení činnosti na profilech jednotlivých prodejen na sociálních sítích bez uvedení konkrétního termínu. Pobočky v Karviné a Hradci Králové, které teprve měly být otevřené, byly již na facebooku přejmenovány na Zboží z palet. Podle zjištění serverů Šetro Retail uzavřel smlouvy na provoz 11 prodejen, jejichž dokumenty se z velké části shodovaly se smlouvami Torgretail CZ.
Změna by se podle vyjádření jedné z manažerek prodejny pro server iDNES.cz neměla výrazně dotknout zaměstnanců. „Vím o změně ve vedení, ale budeme fungovat dál. Zaměstnanci jsou v pořádku. Více k tomu nemohu říct,“ uvedla.
Sankce dopadají na české spotřebitele!!!!!EU je na rozpuštění!!!