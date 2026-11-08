Srážka vlaků v Egyptě: Mrtví a víc než stovka zraněných
Při srážce dvou vlaků jižně od Káhiry v neděli zahynulo nejméně sedm lidí a 114 jich bylo zraněno. Nehoda se stala v oblasti Aját zhruba 50 kilometrů od hlavního města, když vlak jedoucí z Gízy do Fajjúmu narazil zezadu do vlaku směřujícího z Káhiry do Asuánu, uvedlo podle deníku Al-Ahrám ministerstvo dopravy. Prvotní informace uváděly čtyři mrtvé.
Na místo nehody bylo vysláno 72 sanitních vozů a zranění byli převezeni do tří nemocnic v okolí. Jeřáby a další těžká technika přemisťovaly havarované vozy, aby mohl být na trati co nejdříve obnoven provoz.
Úřady nařídily pojišťovacímu fondu pro železniční a podzemní dopravu, aby urychlil vyplácení odškodného zraněným a rodinám obětí. Odškodnění za úmrtí či trvalou invaliditu bylo zvýšeno z 30.000 na 50.000 egyptských liber (zhruba 20.000 Kč).
V roce 2025 bylo v Egyptě zaznamenáno 170 vlakových nehod, při nichž zahynulo 39 lidí a 139 jich bylo zraněno. Nicméně v důsledku „nehod jednotlivců na či v blízkosti kolejí“ zemřelo v témže roce 491 osob a dalších 236 jich bylo zraněno. Podle deníku Al-Ahrám to vyplývá z dat statistického úřadu CAPMAS.
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