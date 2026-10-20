Děsivá nehoda autobusu v Egyptě: Nejméně 13 mrtvých!

Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných
Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných
Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných
Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných
Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných
Autor: ČTK - 
20. října 2026
20:31

Úterní srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných, napsala s odvoláním na úřady AFP. Národnost cestujících není v tuto chvíli známa. České ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že v souvislosti s nehodou nyní neeviduje žádného pasažéra z Česka.

Nehoda se podle deníku Al-Ahrám stala na pouštní silnici spojující Káhiru s Asijútem. Přední část autobusu náraz zcela odtrhl, takže z ní zbyla jen hromada zkrouceného kovu a trosek. Sedadla byla rozházena po okraji silnice. Zranění skončili v nemocnici v Gíze na západním břehu Nilu.

„V tuto chvíli nemáme informaci o tom, že by se v autobusu nacházel český občan,“ sdělil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

V Egyptě dochází k podobným nehodám často. Úřady je připisují nebezpečnému chování řidičů, špatné údržbě vozidel a silnic a nedůslednému prosazování dopravních předpisů. Loni v této souvislosti v celé zemi zemřelo bezmála 6000 lidí.

Na začátku září si nehoda autobusu v horské oblasti Sinaje vyžádala životy 22 lidí, včetně deseti Jordánců.

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Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných
Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných
Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných
Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných
Srážka turistického autobusu s nákladním vozidlem západně od egyptské metropole Káhiry si vyžádala 13 mrtvých a 34 zraněných

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Policejní auto spadlo z Hlávkova mostu do Vltavy
Zdroj: Facebook

Témata:
ČeskoGízaEgyptsilniceNilMinisterstvo zahraničních věcí České republikyKáhiranákladní automobilnehodaAdam Čörgő
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