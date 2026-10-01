Kluk plánoval bombový útok: Domácí výbuch mu utrhl prsty

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Reuters)
Autor: ČTK - 
1. října 2026
13:03

Na tři roky poslal soud v bavorském městě Augsburg do vězení 16letého mladíka, který čelil obžalobě z terorismu. Podle prokuratury plánoval bombový útok, a to v době, kdy mu bylo pouhých 15 let. Terčem mohla být synagoga. Vzhledem k věku obžalovaného se proces konal s vyloučením veřejnosti, uvedla agentura DPA.

Mnichovské státní zastupitelství už dříve uvedlo, že mladík sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát. Dodalo, že chlapec na konci října 2025 způsobil v domácí laboratoři explozi. Podle listu Augsburger Allgemeine jej nehoda při výrobě výbušniny připravila o dva prsty. Jeho kamarád utrpěl lehké zranění.

Mladík je už několik měsíců ve vyšetřovací vazbě. Policie se jeho případem začala zabývat loni na podzim. Při prohlídce bylo v jeho bytě nalezeno velké množství zábavní pyrotechniky, pomocí které chtěl údajně vyrobit bombu. Obhájce odmítal, že by chlapec plánoval bombový útok.

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Témata:
terorismusIslámský státsynagogaAugsburgvěznicebombový útok
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