U mexického kostela vybuchl ohňostroj: Nejméně 10 mrtvých a desítky zraněných

Výbuch ohňostroje v Mexiku
Výbuch ohňostroje v Mexiku
Výbuch ohňostroje v Mexiku
Výbuch ohňostroje v Mexiku
Výbuch ohňostroje v Mexiku
Autor: ČTK - 
7. září 2026
06:26

Nejméně deset lidí zemřelo po výbuchu ohňostroje v areálu kostela v centrálním Mexiku. Dalších 64 osob je zraněných. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na místní úřady.

Výbuch nastal v noci na neděli poblíž kostela Nuestra Seňora de la Luz v obci Temascalcingo, asi 160 kilometrů od hlavního města Mexiko. Stovky lidí se předtím chystaly sledovat ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku.

Příčina výbuchu dosud nebyla zjištěna, státní zastupitelství státu Mexiko zahájilo vyšetřování. Místní biskup uvedl, že mezi zraněnými jsou i dva kněží.

Video na sociálních sítích zachycuje následky výbuchu a desítky lidí, kteří procházejí kouřem a troskami a hledají přeživší.

Nekontrolované výbuchy zábavní pyrotechniky, která se běžně používá při pouličních oslavách a náboženských festivalech, jsou v Mexiku časté. Před necelými čtyřmi lety si silná exploze ohňostroje ve vesnici v obci Huejutla ve státě Hidalgo vyžádala 17 zraněných.

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Výbuch ohňostroje v Mexiku
Výbuch ohňostroje v Mexiku
Výbuch ohňostroje v Mexiku
Výbuch ohňostroje v Mexiku
Výbuch ohňostroje v Mexiku

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