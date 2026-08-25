Nebezpečná sršeň asijská pronikla do Čech: Velké pátrání po hnízdě!

Teplá zima může šíření sršně asijské po Česku podpořit.
Teplá zima může šíření sršně asijské po Česku podpořit.
Sršeň asijská
Sršeň asijská
Sršeň asijská
Autor: ČTK - 
25. srpna 2026
07:44

V Liběchově na Mělnicku se v červenci a počátkem srpna opakovaně objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazní druh, který představuje významné riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě bylo zatím neúspěšné. 

Není jasné, zda se v okolí Liběchova vyskytuje hnízdo, nebo jde o osamoceného jedince dovezeného například do nedalekého mělnického přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR prosí veřejnost o pomoc s hlášením výskytů tohoto druhu, informovala mluvčí agentury Karolína Šůlová.

„Po hnízdě pátráme, zatím se ho však najít nepodařilo. Klíčová je proto pomoc veřejnosti. V České republice byla sršeň asijská poprvé zaznamenána v roce 2023 a od té doby se podařilo její výskyt na několika místech včas odhalit a hnízda následně zlikvidovat,“ uvedl Tomáš Görner z AOPK ČR.

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Sršeň asijská se dostala do Evropy z jihovýchodní Asie v roce 2004 a od té doby se na kontinentu šíří. Od domácí sršně obecné se pozná podle tmavšího těla a charakteristických žlutě zbarvených konců končetin. Samotný vzhled však nemusí být pro spolehlivé určení dostačující, proto je při každém hlášení důležitá fotografie jedince.

Nejúčinnější způsob boje proti šíření sršně asijské je včasné odhalení a likvidace hnízd, která jsou obvykle vysoko v korunách stromů nebo v lidských stavbách. „Nyní je největší šance vidět vosy a sršně na zralých hruškách. Pokud spatříte podezřelou sršeň, nejdůležitější je pořídit fotografii a nález nám oznámit. Každé ověřené pozorování může pomoci při hledání hnízda a zabránit dalšímu šíření tohoto invazního druhu. Dále po sršni asijské pátráme, ale pro několik pracovníků je to takové hledání jehly v kupce sena,“ dodal Görner.

Ilustrační foto.
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Lidé by podle něj měli zachovat bezpečnou vzdálenost a neměli by se snažit sršeň chytat ani usmrcovat. Pokud je to možné, měli by pořídit fotografii, která je pro určení druhu zásadní. Dále je užitečné si co nejpřesněji poznamenat místo nálezu a nahlásit pozorování na e-mail invaznidruhy@aopk.gov.cz nebo prostřednictvím aplikace Nahlas sršeň, případně přes platformu Najdi.je. K hnízdu by se lidé neměli přibližovat ani se ho pokoušet sami odstraňovat.

„Hnízda sršně asijské bývají zejména později v sezoně poměrně velká, kulovitého až hruškovitého tvaru a často jsou umístěna vysoko v korunách stromů. Mohou mít velikost několika desítek centimetrů, u velkých hnízd i více než půl metru. Typický je vstup do hnízda umístěný na jeho boku,„ dodal Görner.

Teplá zima může šíření sršně asijské po Česku podpořit.
Teplá zima může šíření sršně asijské po Česku podpořit.
Sršeň asijská
Sršeň asijská
Sršeň asijská

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Takhle záchranáři v Andoře odstraňovali hnízdo sršní asijských
Zdroj: Záchranáři Andorra

Témata:
ČeskoAgentura ochrany přírody a krajiny České republikyhnízdookres Mělníkhmyzinvazní druhLiběchov
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