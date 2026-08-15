Čech (†54) zemřel na Babí hoře: Nepomohl ani vrtulník

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
15. srpna 2026
17:47

Na hoře Babia Góra, která je nejvyšším vrcholem Beskyd, v pátek kvůli zástavě oběhu zemřel 54letý český turista. Informoval o tom server Wirtualna Polska.

Horští záchranáři v pátek před polednem dostali hlášení, že muž, který se nachází ve vrcholové části hory, má zdravotní potíže. Okamžitě se na místo vydali záchranáři po zemi a odstartoval i vrtulník letecké záchranné služby. Českého turistu se však nepodařilo oživit a jeho tělo záchranáři předali policii.

Babia Góra leží na hranici mezi Polskem a Slovenskem. Její vrchol se nachází ve výšce 1725 metrů nad mořem.

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Záchrana zraněného turisty, který se u Jetřichovic zřítil ze skalní vyhlídky.
Zdroj: HZS Ústeckého kraje

Témata:
smrtčechturistaSlovenskoPolskoBeskydyzástavanejvyšší bodvrtulníkBabia horaGóra

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Jan Kocián ( 15. srpna 2026 20:21 )

Lysá hora v Beskydech měla 1323 výškových metrů, nyní se píše 1324.

Sněžka byla prezentována jako 1602metrová hora, nyní má prý 1603 m. Každopádně vrchol Sněžky patří Polákům! 😱

Jan Kocián ( 15. srpna 2026 19:33 )

A Babiš si myslel, že zdolal nejvyšší horu v Beskydech s výškou 1323 m n. m. 😂

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