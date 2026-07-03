Obžaloba po tragédii na Ještědu: Kvůli pádu lanovky půjdou před soud tři lidé i České dráhy

Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu, spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel.
Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu.
Aktualizováno -
3. července 2026
14:57
Autor: ČTK - 
3. července 2026
13:52

Kvůli pádu ještědské lanovky podal státní zástupce obžalobu na tři lidi a právnickou osobu. Obviněni jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. ČTK to potvrdil náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.

Právnickou osobou jsou České dráhy (ČD), které lanovku dříve vlastnily. Opakovaně dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se proti němu bránit. Mluvčí firmy Vanda Rajnochová ČTK sdělila, že ČD jsou dál přesvědčené, že za pád nenesou odpovědnost. Tragická nehoda se na visuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021, při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až deset let vězení.

„Třicátého června jsem podal obžalobu k Okresnímu soudu v Liberci na tři fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno b a odstavec 4 trestního zákoníku,“ řekl ČTK Látr.

České dráhy sdělily, že podání obžaloby vzaly na vědomí a s jejím obsahem se nyní seznamují. „Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat,“ uvedla mluvčí firmy.

Video se připravuje ...
Spadla kabina lanovky na Ještěd: Zemřel strojvedoucí, na místě zasahují záchranáři i hasiči
Zdroj: Aktu.cz

Při havárii v říjnu 2021 spadla ze zhruba třicetimetrové výše po přetržení tažného lana jedna ze dvou kabin visuté lanovky. Zemřel průvodčí, který byl v kabině pro 35 lidí sám. Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce bezprostřední příčinou tragického pádu kabiny lanovky bylo, že lanová dráha byla provozována bez prvků zajišťujících automatickou aktivaci brzdy. V minulosti byly totiž v rozporu s právními předpisy, normami a technickou dokumentací dráhy neoprávněně odstraněny. Průvodčí v této kabině nebyl ručně schopen vozovou brzdu aktivovat kvůli silám, které na kabinu působily.

Třinácti cestujícím v druhé kabině se nestalo nic díky jejich průvodčímu, který aktivoval ručně záchrannou brzdu a zastavil tak kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Kabina zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí, cestující museli vyprostit hasiči.

Od tragické nehody je lanovka mimo provoz. Od Českých drah ji odkoupil Liberec. Město chystá výstavbu nové lanové dráhy, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. V provozu bude nejdřív za čtyři roky.

Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu, spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel.
Neštěstí na Ještědu.
Neštěstí na Ještědu.

Témata:
neštěstísmrtsoudobviněnístrojvedoucípád lanovkyČeské dráhylanová dráhaJeštědprávnická osobaTrestní zákoníkLiberec
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Exmanželka se opět vdala a Ivan Trojan slavil: Pořádný mejdan!
Exmanželka se opět vdala a Ivan Trojan slavil: Pořádný mejdan!
Aha!
Přežili čápi extrémní bouřky? Pomozte ornitologům zjistit, jak dopadla letošní sezona
Přežili čápi extrémní bouřky? Pomozte ornitologům zjistit, jak dopadla letošní sezona
Dáma
Letní prázdniny s dětmi: 8 nápadů na zábavu, která nestojí majlant
Letní prázdniny s dětmi: 8 nápadů na zábavu, která nestojí majlant
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Nesnesitelné svědění a vyrážka. Svrabu se daří celoročně a jeho výskyt neklesá
Nesnesitelné svědění a vyrážka. Svrabu se daří celoročně a jeho výskyt neklesá
Moje zdraví
Banka chystá mimořádně dlouhou odstávku. Do bankovnictví se nepřihlásíte několik dní
Banka chystá mimořádně dlouhou odstávku. Do bankovnictví se nepřihlásíte několik dní
e15
Artis to bere: bude hrát Chance Ligu! Přijal nabídku a nahradí vyloučenou Karvinou
Artis to bere: bude hrát Chance Ligu! Přijal nabídku a nahradí vyloučenou Karvinou
iSport
Fantazie, lži, ignorace i trochu srandy. To jsou sněmovní interpelace s premiérem Andrejem Babišem
Fantazie, lži, ignorace i trochu srandy. To jsou sněmovní interpelace s premiérem Andrejem Babišem
Reflex
Petr Jan Juračka: V Alpách trénujeme na horkovzdušnou expedici. Chceme balónem nad Annapurnu
Petr Jan Juračka: V Alpách trénujeme na horkovzdušnou expedici. Chceme balónem nad Annapurnu
Lidé a země