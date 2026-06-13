Hrůzné záběry: Během přistání se zřítilo letadlo

V Indii se během přistání zřítil vojenský letoun Antonov An-32.
V Indii se během přistání zřítil vojenský letoun Antonov An-32.  (Autor: X.com)
Autor: ČTK - 
13. června 2026
11:39

Transportní letoun Antonov An-32 indické armády se dnes zřítil během přistání na základně na severovýchodě země. Informovala o tom armáda, která zatím neposkytla podrobnosti. V indických médích se objevily záběry hustého černého dýmu nad základnou a zničeného trupu letadla obklopeného vojenským personálem, napsala agentura AFP.

Armáda v krátkém prohlášení uvedla, že bylo nařízeno vyšetřování příčin nehody.

V roce 2019 se poblíž čínských hranic zřítil letoun An-32, který odletěl ze stejné základny. Tehdy zahynulo všech 13 pasažérů a členů posádky.

Indická armáda podle AFP disponuje zhruba stovkou stárnoucích dvoumotorových letadel An-32 ruské výroby, které plní řadu transportních úkolů.

Témata:
armádapřistáníÁsámnehodaAntonov An-32
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