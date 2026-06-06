Ruské „pašeračce Tereze“ hrozí trest smrti! V kufru krásné tanečnice našli 17 kilo konopí

Karina Zorina je tanečnice z Ruska.
Karina Zorina je tanečnice z Ruska.
Karina Zorina je tanečnice z Ruska.
Karina Zorina je tanečnice z Ruska.
Karina Zorina je tanečnice z Ruska.
Autor: Andrea Vídeňská - 
6. června 2026
19:06

Nad britským rapperem a ruskou tanečnicí se stahují mračna. Ocitli se v centru šokujícího drogového skandálu v Dubaji. Celníci v jejich zavazadle objevili 17 kilogramů konopí. Zatímco Ruska se ohání zradou, rapper byl po propuštění na kauci znovu zadržen. Ve Spojených arabských emirátech, které mají nulovou toleranci k drogám, může celý případ skončit těmi nejtvrdšími tresty.

Karina Zorinová dříve žila a pracovala v thajském Phuketu jako tanečnice v nočním klubu Moulin Rouge. Podle její verze příběhu se s britským rapperem seznámila právě v Thajsku a souhlasila s cestou do Spojených arabských emirátů. Měl to být jen krátký dvoudenní výlet kvůli vyřízení víz. Ten se ale zvrtnul v noční můru.

Trik se zavazadly

Ruská média tvrdí, že rapper měl na letiště v Bangkoku cestovat s dalším mužem a že si oba krátce před odletem vyměnili zavazadla. Zorina přiznala, že si této výměny všimla a znepokojilo ji to, přesto v cestě dál pokračovala.

Po příletu do Dubaje celníci v jejím kufru objevili zapečetěné černé balíčky s marihuanou a oba cestující okamžitě zadrželi. Zpočátku byl rapper propuštěn na kauci, ale po výpovědi Zoriny ho znovu umístili do vazby. Žena tvrdí, že na ni celou akci narafičil a zradil ji. „Zorina trvá na tom, že podstoupí test na detektoru lži společně s rapperem,“ cituje deník The Sun. Je prý přesvědčená, že byla do pašování drog zatažena úmyslně.

Nejtvrdší tresty

Zoriny rodiče shánějí právníky a čekají na záznamy z letištních kamer, otisky prstů z kufru i další forenzní důkazy, které mají prokázat její nevinu. Oběma obviněným hrozí velmi vysoké tresty vězení, v krajním případě i trest smrti.

Spojené arabské emiráty uplatňují politiku nulové tolerance vůči všem rekreačním drogám, včetně látek obsahujících CBD, které jsou v Británii legální. Nejtvrdší postihy hrozí za pašování nebo obchodování. I velmi malé množství může být považované za držení drog. Postih je možný i v případě, že má člověk pozitivní krevní test na drogy.

Karina Zorina je tanečnice z Ruska.
Karina Zorina je tanečnice z Ruska.
Karina Zorina je tanečnice z Ruska.
Karina Zorina je tanečnice z Ruska.
Karina Zorina je tanečnice z Ruska.

Video  V Pákistánu zadrželi krásnou Češku Terezu (21): Převážela 9 kilo heroinu, tvrdí místní média  - Tereza Kühnelová
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Témata:
drogyThajskoSpojené arabské emirátyDubajBangkokkonopíPhukettanečníkSpojené královstvírapper
Andrea Vídeňská
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