Apokalypsa v USA: Tornáda rozmetala stovky domů
Americký stát Mississippi ve středu večer místního času zasáhly ničivé bouře a nejméně tři tornáda. Zranění utrpělo 17 lidí, 500 domovů bylo v důsledku počasí poničeno.
Stanice CBS informovala, že lidé nahlásili nejméně 14 tornád. Dvanáct ze zraněných bylo převezeno do nemocnice z kempu pro obytné přívěsy v malé obci Bogue Chitto. Z většiny mobilních domovů zůstaly hromady zkrouceného kovu, rozlámaná prkna a další trosky jako pomačkané lednice.
„Díval jsem se v posteli na TikTok a myslel jsem si, že to byl hrom. Šel jsem do obýváku. Když jsem se vrátil do pokoje, pokoj byl pryč,“ sdělil obyvatel kempu Max Mahaffey stanici WAPT-TV. Mahaffey řekl, že nemá žádná zranění, ale jeho babička si poranila kotník a někteří jeho sousedé utrpěli řezné rány a modřiny.
„Víme o nejméně třech tornádech,“ řekl meteorolog Daniel Lamb z Národní meteorologické služby (NWS) v Jacksonu. Podle něj se jich však státem na jihu USA mohlo prohnat ještě více. „Jedná se jen o ta, která jsme dokázali potvrdit z radaru,“ dodal. V některých okresech zůstaly zablokované silnice. Guvernér Mississippi Tate Reeves vyzval lidi, aby se za stát modlili.
Bouře s možností vzniku tornád se dnes očekávají v částech států Alabama, Georgia a Florida, uvedla NWS. Silné bouře by podle předpovědi mohly zasáhnout také Jižní a Severní Karolínu a Texas.
