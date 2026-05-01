Traktor ve Šlapanicích srazil dítě: Zasahoval vrtulník
Ve Šlapanicích na Kladensku v areálu statku v pátek kolem poledne traktor srazil dítě. Záchranáři jej s pohmožděnou nohou transportovali do nemocnice letecky. Traktor se zřejmě rozjel samovolně.
Událost se stala krátce po poledni. „Jednalo se o menší traktor, s největší pravděpodobností se samovolně rozjel, ale okolnosti budou ještě policisté zjišťovat,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
„Pacient je při vědomí, utrpěl pohmožděniny na dolní končetině. Transportujeme ho po ošetření letecky do fakultní nemocnice v Motole,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
a rozhodně bych dnes na poligonu či poli nechal skoro povinně nepleťte si po Víně - řídit každého klučinu, kluka, puboše či chlapa - Tatrau 148 či dempr potom osmikolu Tatru 813 z Bánovců či 815 v terénu tu sílu pochopíte, a píši o zážitku NIKOLIV zranění...
