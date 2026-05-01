Traktor ve Šlapanicích srazil dítě: Zasahoval vrtulník

Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: David Malik)
Autor: ČTK - 
1. května 2026
13:18

Ve Šlapanicích na Kladensku v areálu statku v pátek kolem poledne traktor srazil dítě. Záchranáři jej s pohmožděnou nohou transportovali do nemocnice letecky. Traktor se zřejmě rozjel samovolně.

Událost se stala krátce po poledni. „Jednalo se o menší traktor, s největší pravděpodobností se samovolně rozjel, ale okolnosti budou ještě policisté zjišťovat,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

„Pacient je při vědomí, utrpěl pohmožděniny na dolní končetině. Transportujeme ho po ošetření letecky do fakultní nemocnice v Motole,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Témata:
dítětraktorŠlapanice

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

otto Ford F350 ( 1. května 2026 14:43 )

a rozhodně bych dnes na poligonu či poli nechal skoro povinně nepleťte si po Víně - řídit každého klučinu, kluka, puboše či chlapa - Tatrau 148 či dempr potom osmikolu Tatru 813 z Bánovců či 815 v terénu tu sílu pochopíte, a píši o zážitku NIKOLIV zranění...

TATRA nezná bratra a vyjede všude je opravdu PRAVDIVOU LEGENDOU a proto každoročně na Dni Tatry v Kopřivnici - jsem totiž (tatrovák Srdcem) 🙂

otto Ford F350 ( 1. května 2026 14:37 )

a potom to tak dopadá - konkrétně Já se proháněl v době jeho slávy se Zetorem Crystal 121 45 Turbo se dvěma převodovkami po poli jako brigáda a NIC lepšího tehdy nebylo... 👍

Božský to traktor + neskutečná síla 👍

otto Ford F350 ( 1. května 2026 14:32 )

Dítě v pracovním stroji a před ostatními opravdu NEMÁ co pohledávat, ale chápu spousty aspektů z dětství, každý kluk a každá holčička na vesnici jela Traktorem jenže jsem se zhrozil, jakmladí kluci dnes řídí návěs či Traktor od Fendtu, John Deera či Kubotu nebo Massey Ferguson ! 😕

zkušenost žádná ! Kdo má ruce a kola včetně ŘP - je na poli ! 👎

otto Ford F350 ( 1. května 2026 14:25 )

Je potřeba si uvědomit základní věc kterou porušují všichni Češi na vesnicích napříč ČR !

zatím co dítě v žádném případě NESMÍ na stavby - jakéhokoliv rozsahu, nezodpovědní rodiče či Senioři je nechají se bez dozoru motat kolem NEBEZPEČNÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO STROJE - viz Traktor, Řezačka , Kombajn, Rozmetadlo či nákl. auta ! 👎 🙁

dále jsem článek nečetl, ale dítku přeji Zdraví pokud to jde a je v moci lékařů !

- a pokud soused nabonzuje čti napráská souseda pro cokoliv 😕 jsem jednoznačně za to aby se na Českých vesnicích nahlásilo každé dítě na poli - kde se pohybují včetně strojů !

Stejně tak pokutovat řidiče/rodiče v kabině pokud ho tam má !!! 👎

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

