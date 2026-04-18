Krvavý útok na festivalu Comic-Con: Do davu fanoušků najelo auto
Populární festival, který měl být oslavou popkultury, se v Melbourne během několika vteřin změnil v noční můru. Do davu lidí najelo auto. Na místě zemřel jeden člověk a další bojuje o život. Řidiče policie zadržela.
V Melbourne na jihu Austrálie dnes najelo auto do skupiny lidí na festivalu Comic-Con, jeden člověk zemřel na místě a další bojuje o život, informují místní média. Policie australského státu Victorie uvedla, že řidiče zadržela a vyslýchá ho. Okolnosti incidentu jsou stále předmětem vyšetřování.
Podle svědků vjel řidič do skupinky lidí na chodníku ve velké rychlosti. Jeden ze svědků serveru 9News řekl, že řidič se snažil z místa činu uprchnout. „Choval se nepředvídatelně,“ dodal.
Incident se stal po 17:00 místního času (9:00 SELČ) v Ascot Vale, což je předměstská část Melbourne. Festivalu Supanova Comic Con se podle médií účastnily tisíce lidí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.