Kam se ukrýt v případě jaderné války? Bunkry pojmou jen »hrst« Čechů

Takto to vypadá v protiatomovém krytu civilní ochrany ve vrchu Vítkov.  (Autor: Martin Přibyl)
12. května 2026
Kam se ukrýt při rozsáhlém útoku? Protiatomových krytů je v Česku téměř 1 600. Kapacitu mají "jen" pro 310 tisíc osob. Další stavba bunkrů se přitom v budoucnu neplánuje.Mluvčí generálního ředitelství HZS ČR Klára Ochmanová vysvětlila proč.

V současnosti se na území ČR nachází téměř 1600 stálých krytů, a to s kapacitou pro přibližně 310 tisíc osob. Dalších až 332 tisíc osob se může v případě nebezpečí ukrýt v ochranném systému metra. Dalších 15 tisíc osob ve Strahovském tunelu. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí generálního ředitelství HZS ČR Klára Ochmanová, v Česku i ve většině ostatních států není a nikdy nebylo zajištěno ukrytí ve stálých úkrytech pro většinu populace.

„V ČR se (kryty) budovaly cca od 50. let minulého století, a to nikoli rovnoměrně na celém území ČR, ale v předem stanovených místech, kde použití zbraní hromadného ničení hrozilo,“ uvedla Ochmanová. Počet krytů v Česku soustavně klesá, a to zejména z důvodu finančně náročné výstavby a údržby takového objektu. 

Jak Ochmanová dodala, s využitím stálých úkrytů obyvatelstva se kromě vyhlášení válečného stavu vůbec nepočítá. „Praxe také jasně ukazuje, že těchto staveb lidé ve větším rozsahu k ukrytí nevyužívají. Můžeme to vidět i právě na Ukrajině, kde i v samém začátku války v roce 2022 byly úkrytové prostory v kyjevském metru využívány jen z 15 %,“ dodala mluvčí. 

Kam se schovat?

V případě nebezpečí je pro obyvatele k dispozici několik typů zajištění. „Pro mírový a válečný stav: využití přirozených ochranných vlastností budov (tzv. improvizované ukrytí). Výhradně pro válečný stav: ukrytí v tzv. improvizovaných úkrytech (jedná se o předem vytipované, následně upravené a zodolněné již existující stavby, např. podzemní prostory, garáže nákupních center, obytných budov, tunelové stavby) a ve stálých úkrytech,“ pokračovala Ochmanová.

Kromě podrobných informací k zajištění ukrytí je na webových stránkách HZS ČR také k dispozici mapa stálých úkrytů.

