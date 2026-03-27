Český mnich tragicky zemřel na Srí Lance: Zaútočil na něj levhart
Českého mnicha při meditaci v jeskyni napadl levhart. Děsivý útok muž nepřežil. Jeho tělo bylo nalezeno druhý den s těžkými zraněními na krku a hrudi. Policie vyšetřuje smrt od 26. března. České ministerstvo zahraničí situaci zjišťuje, zatím však nejsou známé další podrobnosti.
Třiačtyřicetiletého českého mnicha v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal dnes srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii.
Mnich podle serveru Hiru News meditoval v jeskyni a jeho tělo se našlo druhý den s velkými ranami na krku a na hrudi. Podle serveru, který se odvolává na ochránce přírody, byly na místě levhartí stopy.
Místní média mnicha blíže neidentifikovala. Policie smrt od 26. března vyšetřuje a v tuto chvíli nesdělila bližší podrobnosti.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.