Český mnich tragicky zemřel na Srí Lance: Zaútočil na něj levhart

Autor: ČTK - 
27. března 2026
08:12

Českého mnicha při meditaci v jeskyni napadl levhart. Děsivý útok muž nepřežil. Jeho tělo bylo nalezeno druhý den s těžkými zraněními na krku a hrudi. Policie vyšetřuje smrt od 26. března. České ministerstvo zahraničí situaci zjišťuje, zatím však nejsou známé další podrobnosti.

Třiačtyřicetiletého českého mnicha v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal dnes srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii.

Mnich podle serveru Hiru News meditoval v jeskyni a jeho tělo se našlo druhý den s velkými ranami na krku a na hrudi. Podle serveru, který se odvolává na ochránce přírody, byly na místě levhartí stopy.

Místní média mnicha blíže neidentifikovala. Policie smrt od 26. března vyšetřuje a v tuto chvíli nesdělila bližší podrobnosti.

Video  Sněžní levharti v Kazachstánu  - WWF Rusko
Video se připravuje ...

Související

Články odjinud

Zkouška ohněm u Plekance a Šafářové: Děsivé přiznání
Zkouška ohněm u Plekance a Šafářové: Děsivé přiznání
Aha!
Jak správně napsat veselé Velikonoce aneb Velikonoční přání posílejte bez chyb!
Jak správně napsat veselé Velikonoce aneb Velikonoční přání posílejte bez chyb!
Dáma.cz
Zažijte Velikonoce v Lužických horách: Skleněná krása i unikátní semínková jízda na koních
Zažijte Velikonoce v Lužických horách: Skleněná krása i unikátní semínková jízda na koních
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Konec bezplatných výběrů z bankomatů? Podívejte se, u kterých bank si letos připlatíte
Konec bezplatných výběrů z bankomatů? Podívejte se, u kterých bank si letos připlatíte
e15
ZNÁMKY Česka: Daridův návrat se nepovedl, kapitán zachránil svou loď a nečekaný hrdina
ZNÁMKY Česka: Daridův návrat se nepovedl, kapitán zachránil svou loď a nečekaný hrdina
iSport
Babiš brousí dluhovou sekeru. Rozpočtový deficit příští rok ještě pořádně naroste
Babiš brousí dluhovou sekeru. Rozpočtový deficit příští rok ještě pořádně naroste
Reflex
Velikonoční expedice za chutěmi: Jak chutnají barvy jara z celého světa?
Velikonoční expedice za chutěmi: Jak chutnají barvy jara z celého světa?
Lidé a země