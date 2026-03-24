Dívenka (4) spolkla baterku: Upadla do kómatu a bojuje o život!

Dívka z USA spolkla baterku, skončila v kómatu!
Dívka z USA spolkla baterku, skončila v kómatu!
Camila spolkla tzv. knoflíkovou baterii
Ta jí však v jícnu propálila díru, jen milimetry od plic
Dívka nyní v umělém spánku bojuje o život
Autor: kjm - 
24. března 2026
12:12

Rodinu ze Spojených států postihlo ohromné neštěstí. Čtyřletá Camila Romerové spolkla drobnou knoflíkovou baterii. Ta jí však propálila díru v jícnu a způsobila jí vážné zdravotní komplikace. Dívka poslední dva týdny strávila v umělém spánku a bojuje o uzdravení.

O náročné životní situaci, ve které se rodina ocitla, promluvila dívčina matka Cassandra. Poškození jícnu, které jí baterka způsobila je prý velmi vážné. „Mezi vypálenou dírou a plícemi je prostor jen pouhé tři milimetry,“ řekla podle deníku Bild.

Kdy a kde baterku Camila spolkla rodiče přesně nevědí. Všechno začalo zhruba před dvěma týdny. Rodiče si mysleli, že dívka má pouze chřipku.

Cassandra však tušila, že něco je špatně a požádala proto lékaře o rentgen. To se ukázalo jako klíčové. Camila tou dobou měla baterku stále v těle a tou dobou již stihla nadělat pořádnou paseku. V kombinaci se slinami a tělesnými tekutinami totiž vytváří alkalický roztok, který v těle působí jako kyselina.

První popáleniny mohou nastat už patnáct minut po spolknutí. Po několika hodinách může dojít i k úplnému propálení střev, žaludku nebo jícnu. Tyto baterie jsou přitom často součástí dětských hraček.

Malá Camila zatím zůstává v nemocnici. Musí podstoupit ještě jednu operaci, při které lékaři plánují uzavřít poslední díru, kterou ještě má v hrudníku. Je stále ve velmi vážném stavu a lékaři ji udržují v umělém spánku. Bohužel stále nemá vyhráno.

Dívka z USA spolkla baterku, skončila v kómatu!
Dívka z USA spolkla baterku, skončila v kómatu!
Camila spolkla tzv. knoflíkovou baterii
Ta jí však v jícnu propálila díru, jen milimetry od plic
Dívka nyní v umělém spánku bojuje o život

