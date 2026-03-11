Cestující chtěl napadnout holčičku v letadle: Jsem nadržený, křičel
Opilý cestující během letu z Paříže do Belfastu se pokusil sexuálně napadnout bezbrannou dívku (13). Napadat měl také palubní personál! Incident skončil až u soudu.
K pokusu o sexuální napadení došlo minulý rok v letadle společnosti EasyJet. Cestující měl před incidentem vypít několik lahví vína. Jak uvedl deník The Mirror, holčičku se pokusil napadnout asi půl hodiny před přistáním.
Křik v letadle
Opilec zprvu kopal do sedadla před sebou, následně se pokusil sáhnout na nohu nezletilé dívky. V jednu chvíli dokonce zakřičel, že je nadržený. Dívka leknutím vyskočila ze sedačky. Na palubní personál pak začal sypat urážky.
Celý případ skončil u soudu. Muž se během soudního líčení hájil, že během incidentu vypil velké množství alkoholu. Kromě vulgárního napadení posádky ale všechny ostatní obvinění popřel. Soud muže po zaplacení kauce propustil. Případ byl prozatím odložen.
