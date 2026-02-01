„Esco-bear“: Medvěd vyčmuchal 40 kilo kokainu a všechno sjel
Obrovský černý medvěd zemřel v roce 1985 na předávkování kokainem. V lesích v Georgii vyčmuchal skrýš pašeráků drog. Jeho vycpané tělo je dodnes vystavené a lidé na něj stojí fronty.
V tragickém sledu událostí se 90kilový černý medvěd stal obětí nepovedené drogové operace. Incident se odehrál v roce 1985. Andrew Thornton, bývalý narkopolicista, který přešel na druhou stranu barikády a stal se drogovým bossem, vyskočil z letadla během letu nad Spojenými státy.
Medvěd si dal do nosu
Thornton letěl s nákladem drog z Kolumbie a shodil 40 plastových kontejnerů plných kokainu do národního lesa Chattahoochee. Sám Thornton však tragicky zemřel, když se zamotal do padáku a zřítil se k zemi. Když policisté sledovali jeho trasu lesem, očekávali, že najdou drogovou skrýš v hodnotě téměř 400 milionů korun.
Jaké bylo jejich překvapení, když místo drog našli 40 roztržených kontejnerů a jednoho mrtvého černého medvěda. Medvěd, dnes známý jako Pablo EscoBear nebo medvěd bílý, zkonzumoval asi 40 kilogramů čistého kokainu. Vyšetřovatelé nenašli žádné důkazy, že by se zfetované zvíře chovalo agresivně nebo ničilo okolí před svou smrtí.
Předávkoval se koňskou dávkou
„Jeho žaludek byl doslova napěchovaný kokainem až po okraj. Na planetě neexistuje žádný savec, který by to mohl přežít,“ vysvětlil soudní patolog, který provedl pitvu medvěda. „Krvácení do mozku, selhání dýchání, přehřátí, selhání ledvin, selhání srdce, mrtvice. Na co si vzpomenete, to ten medvěd měl,“ vyjmenovává patolog.
Po pitvě bylo zvíře vycpáno a postupně putovalo mezi různými majiteli. Nyní je vystaveno v zábavním centru v Kentucky a lidé na něj stojí fronty. Příběh medvěda byl zfilmován a film nese název „Medvěd na koksu“.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.