Katastrofický pokus na ZŠ v Hradci: Dívka po transplantaci a ve strachu z ohně
Koncem listopadu se na královéhradecké základce nepovedl chemický experiment. Zranění utrpěly dvě nezletilé dívky a jedna vychovatelka. Jednu z dívek museli záchranáři letecky přepravit na popáleninovou kliniku v Praze a druhou převezli do královéhradecké fakultní nemocnice. Uplynul měsíc a otec jednoho z dětí se vyjádřil. Dívka prodělala několik transplantací.
Ve čtvrtek 20. listopadu došlo na základní škole v Hradci Králové k fatálnímu chemickému experimentu. V rámci školní praxe žáci zkoušeli pokus s názvem Faraonův had. Při postupu udělali chybu a nevinný experiment se zvrhl v boj o holý život. Zranění utrpěly dvě nezletilé dívky a jedna vychovatelka. Po měsíci od nešťastného incidentu promluvil pro CNN Prima News otec jednoho z dětí.
Vysvětlil, kde vlastně nastala chyba a na čí straně byla. „Když se ten chemický pokus napoprvé nepodaří, tak by se měla vyčistit celá ta mísa, celé by se to mělo vyčistit. Bohužel se tak nestalo, byl tam přilitý ještě znovu líh. Ta hořlavina, jak se to tam přililo, tak to prostě vychrstlo, zahořelo to celé a vylilo se to na ty holky,“ popsal otec a vysvětlil, že pochybení bylo podle něj na straně učitelky. Přesto si pro ni rodina nebude přát trest. „Ona bohužel udělala chybu. Je to člověk úplně fantastický. Přál bych si na základní škole mít takovou učitelku (…),“ dodal.
Rodina pocítila vlnu solidarity nejen od rodičů spolužáků, ale i dětí z jiných škol. Otec situaci vnímá jako nešťastnou náhodu, ke které se všechny strany staví s lítostí. Škola, podle něj, uznala, že je chyba na její straně a nikdo tragedii nepopírá.
Vyjádřil se i k léčbě zraněné dívenky. „Jsme po transplantacích většiny popálených ploch. Čeká nás dlouhé, několikaleté léčení, jak tělesné, tak bohužel i duševní. Na obou holčičkách to bohužel zanechalo následky. A teď třeba o adventu nezapálíme doma ani svíčky, protože se toho bojí. Moje dcera se toho bojí,“ popsal komplikovanou situaci po incidentu.
