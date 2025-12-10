Plavi tarta Čahínas i pas Antarktidy: Smyšlené doklady pobaví a skončí v policejním archivu
Policisté se ve službě setkají o pravdu s ledasčím. Někdy je ale přece jen trochu zaskočí pseudodoklady, které jim lidé bez mrknutí oka předloží. Strážci zákona tak už viděli pas Antarktidy, lapitaka identity card i doklad plavi tarta Čahínas. Kartičky, mnohdy zručně vyvedené, končí v policejním archivu.
Sami policisté říkají, že smyšlené doklady nejsou klasickými padělky. „Ve většině případů prokazují notnou dávku fantazie svých tvůrců. Byly vytvořeny pro klamání, případně vznikly v důsledku psychického onemocnění, kdy jejich autor jednal v přesvědčení, že jsou skutečné,“ uvedli na sociální síti.
Pasy či různé průkazy vypadají na první pohled jako opravdové. Žádný stát, úřad či organizace ale o jejich legální existenci nikdy neslyšel. Dokážou však policisty pobavit.
„Nejdřív je prohlíží náš odborník na doklady, který zkoumá každý detail, od hologramu až po to, jestli se ‚Republika Velkých Tučňáků‛ náhodou neobjevila v mapách světa,“ uvedli žertem strážci zákona. Poté kartičky putují do Národního centra pro kontrolu dokladů na Ředitelství služby cizinecké policie.
Tam pseudodoklady čeká další důkladné zkoumání, až skončí v policejním archivu. Při výcviku se s nimi seznámí budoucí policisté. „Protože kdo jednou viděl falešný ‚pas Antarktidy‛, ten na něj hned tak nezapomene,“ zakončili s úsměvem strážci zákona.
