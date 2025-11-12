Policie zastavila dodávku v zuboženém stavu: Našla v ní uprchlého zločince!

Zadržená podezřelá dodávka ve Svitavách
Autor: nkc - 
12. listopadu 2025
16:06

Policie zastavila dodávku v žalostném stavu. Při silniční kontrole ve Svitavách se nestačila divit, v jak špatné kondici byla a jaké vezla pasažéry. Jednoho z cestujících hledala německá police pro spáchání trestného činu!

Na první pohled neudržovanou dodávku ve špatné kondici zastavila policie na silniční kontrolu ve Svitavách. Řidič nedokázal předložit doklady od vozidla a jediné, co měl u sebe, byla kniha jízd. Záznamy mu ale moc nepomohly, protože právě probíhající cesta v nich nebyla vypsaná.

Policie chtěla vozidlo zkontrolovat za pomoci VIN kódu. Identifikátor ale přímo z auta někdo odstranil flexou. Při kontrole posádky cestující také moc neobstáli. Řidič (44) sice má na území České republiky oprávnění k pobytu, ale jeho spolujezdec na tom tak dobře nebyl.

Cizinec (28) byl veden v Schengenském informačním systému. Účelem bylo zatčení do Německa kvůli trestnému činu převaděčství. Policie ho na základě nečekaných informací zadržela a umístila do cely. Později soudce rozhodl o jeho přesunu do předávací vazby. O zubožené dodávce policisté zjišťují bližší informace. Celou situaci popsala policie na Facebooku.

Témata:
autocizinecdodávkadokladysilniční kontrolauprchlývin kodpolicieČeskoNěmeckotrestný činSvitavy
