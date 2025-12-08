„Grinch" udeřil! Milovníkům Vánoc ukradl ze zahrady gigantického louskáčka
Předvánoční období lásky a klidu pokazila obrovská louskáčková krádež. Konkrétně krádež veliká 3 metry, vážící 80 kilo, v hodnotě téměř 70 tisíc korun! Britskému páru posedlému vánočními dekoracemi někdo přímo ze zahrady ukradl obrovského louskáčka, který byl roky jejich chloubou. „Grinche“ zachytila bezpečnostní kamera.
Pár žijící na jihu Velké Británie zažil opravdový předvánoční šok. Ze zahrady jim záhadný „Grinch“ ukradl obrovskou postavu louskáčka, který byl roky chloubou celé vesnice. Sochu inspirovanou německým folklórem odcizily dvě neznámé osoby ve středu 26. listopadu večer.
Po probuzení ani jeden z manželů Pecarskiových nechápal, jak je to možné. Krádež zaznamenala jejich bezpečností kamera. Louskáček byl vysoký 3 metry, vážil 80 kilogramů a jeho cena se pohybovala okolo 70 tisíc korun. Pachatelé ho odmontovali od zdi a naložili do auta. O 10 minut později se vrátili pro dalšího, toho už se jim ale ukrást nepodařilo.
Majitelé posedlí vánočními dekoracemi byli od té doby smutní. „Máme osamělého louskáčka, chce svého kamaráda zpátky,“ řekla okradená Liz, uvedl server The Sun. Manželé se svěřili, že extravagantní dekorace využívají na dobrou věc. Propagují skrze ně charitu, ve které jsou dobrovolníky. Na sociálních sítích pár sdílel příspěvek ohledně krádeže a žádal o pomoc veřejnosti.
