Mariannku (11) srazil příslušník finančáku (40): Dívenka je v kritickém stavu
Holčička Mariannka (11) utrpěla vážná zranění při srážce s autem ve slovenské obci Ložín. Vozidlo řídil příslušník finanční správy (40), když mu dítě vběhlo do cesty. Do nemocnice ho museli záchranáři převážet připojené na plicním ventilátoru.
Mariannka byla na cestě do obchodu a přecházela silnici, když údajně vběhla přímo pod kola auta. Přestože se řidič snažil zastavit, srážce už nešlo zabránit. „On do ní narazil, ještě ani nestihla přejít na druhou stranu. Říkají, že uklouzla, ale to není pravda,“ vypověděla příbuzná zraněné holčičky, uvedly Noviny.sk.
Po nehodě holčička ležela a krvácela. Podle svědků byla při vědomí a řvala bolestí. „Dost špatně na tom byla, kritický stav. Celá byla zakrvácená, šaty, všechno. Ona už nevnímala, jen křičela,“ popsala příbuzná.
Dítě mělo těžké poranění hlavy a záchranáři ho po příjezdu připojili na plicní ventilátor. Převezli ho do nemocnice v Michalovicích, kde se bude zotavovat. Léčba potrvá přes 42 dní, informoval server Nový Čas.
Řidič podstoupil test na alkohol a orientační test na drogy. Oba dopadly negativně. „Případ převzal vyšetřovatel z Úřadu inspekční služby, který bude v případu nadále jednat,“ uzavřela policejní mluvčí Lenka Ivanová.