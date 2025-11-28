Silvie Królová z České Vsi 14 měsíců po povodni: Kuchyň? Už nekoukám skrz podlahu
Loňská povodeň jim vzala kus domu. Rok se tísnili u rodičů, vyřizovali pojistky, půjčky a sháněli řemeslníky. Po 14 měsících rodina Królových z České Vsi na Jesenicku bydlí doma, i když stále na stavbě.
Pohled skrz neexistujíí podlahu do kuchyně zůtane mementem. „Máme dostavěno vše, co je poeba. Stěny jsou hotové, randa znovu postaveá. Jediné, co nám chyí, je podlaha v kuchyni. těchto dnech se bude etonovat. Koncem měce by měla být hotová okna, takže pomaličku e to začíná rýsovat,“ konstatovala se znatelným ulehčením paní Silvie.
Vánoce spolu
„Nastěhovali jsme se minulý týden v úterý, elektrikáři nám zprovoznili bojler a ČEZ přehodil jisp tič na sazbu, jakou máme mít. Jak se děti dozvěděly, že už teče teplá voda, tak hurá domů,“ prozradila a dodala: „Sice je to bydlení na staveništi, ale vrch je uklizený, tak nám nic nebrání. Čeká nás ješj ý, tě hodně práce, ale jsme doma. A to je hlavní. Moc se těšíme, že na Vánoce tady budeme všichni spolu.“
„Voda nám vzala kus baráku, hodně energie a podepsalo se to na zdraví. Manžel během toho přišel o maminku,“ ohlédla se Silvie Królová za posledním více než rokem. „Povodeň nám ale také dala vědomí, že máme kolem sebe lidi, kteří v nouzi neváhají pomoct. Že jsme na to nebyli díky kamarádům, známým, a hlavně rodině sami,“ doplnila.
