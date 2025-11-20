Srážka vlaků na Českobudějovicku! Desítky zraněných
Při srážce dvou vlaků na Českobudějovicku utrpěly zranění asi čtyři desítky lidí. Dva jsou zraněni těžce, ostatní lehce, upřesnili záchranáři.
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se dnes ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Asi čtyři desítky lidí utrpěly zranění, dva lidé těžké a ostatní lehké. Provoz na trati se zastavil. Novináře o tom informovali mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková a mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Provoz se podle webu Českých drah zastavil kolem 06:20. Zasahují složky integrovaného záchranného systému, uvedl dopravce.
K nehodě vyrazilo sedm posádek záchranářů a také jejich vrtulník. „Podle prvních informací jsou na místě dva těžce zranění a přibližně 40 lehce zraněných. Informace budeme upřesňovat, jakmile to situace dovolí,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Kafková.
Příčina srážky zatím není známá. Cestující ze souprav evakuují složky integrovaného záchranného systému. Srazil se rychlík na trase České Budějovice - Plzeň a osobní vlak regionální dopravy.
