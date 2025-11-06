Útok ve valdické věznici: Trestanec na soka vytáhl žiletku! Tátu dříve ubil kladivem

6. listopadu 2025
Konflikt mezi dvěma vězni ve Valdické věznici vyeskaloval ke krvavému napadení. Trestanec na mladšího muže zaútočil žiletkou! Za pokus o vraždu mu hrozí výjimečný trest. Podle informací televize CNN Prima News by mělo jít o Patrika Kónya, který v minulosti ubil tatínka kladivem.

K útoku došlo ve večerních hodinách dne 3. listopadu. „Sedmatřicetiletý vězeň měl o rok mladšímu způsobit řezná poranění, což si vyžádalo jeho následné ošetření lékařem,“ uvedl mluvčí policie Martin Stránský. Za pokus o vraždu mu hrozí až výjimečný trest. Podle informací televize CNN Prima News trestanec zřejmě zaútočil upravenou žiletkou. Má se navíc jednat o Patrika Kónya, který se již v minulosti pokusil smrtelně napadnout jiného vězně. V minulosti kladivem a sekerou zavraždil svého otčíma. 

Kónya měl problémy se zákonem už jako velmi mladý. Mezi osmnáctým a  jednadvacátým rokem života strávil na svobodě jen asi 70 dnů. Navíc trpěl nezvladatelnými záchvaty vzteku a byl pravidelným uživatelem pervitinu. Peníze na drogy sháněl nelegálními způsoby. 

Nakonec se 17. září 2009 rozhodl, že si peníze obstará u svého otce. Naplánoval si, že otce zavraždí a postupně rozprodá vybavení bytu. Kónya muži nejprve kladivem rozbil lebku a tím mu smrtelně poranil mozek a pak mu ještě zasadil několik úderů sekerou. Z bytu se mu navíc podařilo prodat pouze pár věcí v hodnotě několika stovek.

Pracoval tehdy ve vnitřním provozu věznice a jednou během směny vzal opět kladivo a vydal se na toaletu. Původně měl prý v plánu rozbít místu nebo umyvadlo, aby ulevil zlosti, bohužel tam potkal jednoho ze spoluvězňů, a tak zaútočil na něj. Přesto, že s ním předtím neměl žádný konflikt, spoluvězni zhmoždil mozek, způsobil mu tříštivé zlomeniny kostí a roztrhl mu oko. Muže od smrti zachránil jen okamžitý letecký transport do nemocnice a následná operace. Skončil ale nepohyblivý a téměř bez zraku. 

