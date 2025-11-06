Útok ve valdické věznici: Trestanec na soka vytáhl žiletku! Tátu dříve ubil kladivem
Konflikt mezi dvěma vězni ve Valdické věznici vyeskaloval ke krvavému napadení. Trestanec na mladšího muže zaútočil žiletkou! Za pokus o vraždu mu hrozí výjimečný trest. Podle informací televize CNN Prima News by mělo jít o Patrika Kónya, který v minulosti ubil tatínka kladivem.
K útoku došlo ve večerních hodinách dne 3. listopadu. „Sedmatřicetiletý vězeň měl o rok mladšímu způsobit řezná poranění, což si vyžádalo jeho následné ošetření lékařem,“ uvedl mluvčí policie Martin Stránský. Za pokus o vraždu mu hrozí až výjimečný trest. Podle informací televize CNN Prima News trestanec zřejmě zaútočil upravenou žiletkou. Má se navíc jednat o Patrika Kónya, který se již v minulosti pokusil smrtelně napadnout jiného vězně. V minulosti kladivem a sekerou zavraždil svého otčíma.
Kónya měl problémy se zákonem už jako velmi mladý. Mezi osmnáctým a jednadvacátým rokem života strávil na svobodě jen asi 70 dnů. Navíc trpěl nezvladatelnými záchvaty vzteku a byl pravidelným uživatelem pervitinu. Peníze na drogy sháněl nelegálními způsoby.
Nakonec se 17. září 2009 rozhodl, že si peníze obstará u svého otce. Naplánoval si, že otce zavraždí a postupně rozprodá vybavení bytu. Kónya muži nejprve kladivem rozbil lebku a tím mu smrtelně poranil mozek a pak mu ještě zasadil několik úderů sekerou. Z bytu se mu navíc podařilo prodat pouze pár věcí v hodnotě několika stovek.
Pracoval tehdy ve vnitřním provozu věznice a jednou během směny vzal opět kladivo a vydal se na toaletu. Původně měl prý v plánu rozbít místu nebo umyvadlo, aby ulevil zlosti, bohužel tam potkal jednoho ze spoluvězňů, a tak zaútočil na něj. Přesto, že s ním předtím neměl žádný konflikt, spoluvězni zhmoždil mozek, způsobil mu tříštivé zlomeniny kostí a roztrhl mu oko. Muže od smrti zachránil jen okamžitý letecký transport do nemocnice a následná operace. Skončil ale nepohyblivý a téměř bez zraku.