Policisté varují před kapsáři na hřbitovech: Nasadili hlídky na koních

1. listopadu 2025
Městská policejní hlídka v Pardubicích kontroluje hřbitovy na koních! Místa posledního odpočinku jsou v období Dušiček živější než obvykle. Policisté upozorňují na přetížená parkoviště a kapsáře. 

Hřbitovy praskají v období Dušiček ve švech a rodiny vyrážejí za každoročním zapalováním svíček a údržbou hrobů. Policisté upozorňují na dopravní situaci, které může klidné období zkomplikovat. Prosí o trpělivost, zvýšenou opatrnost řidičů vůči chodcům, a co nejmenší zásah do travnatých ploch kolem hřbitovů.

Dále varují před kapsáři, kteří mohou na hřbitovy také zavítat, zvlášť v tomto období. Na Facebooku vysvětlují, že zloděje dělá hlavně příležitost, a proto je důležité hlídat si své osobní věci. Radí nespouštět je z očí, ani se od nich nevzdalovat.

Aby kontrolu mohla městská policie provádět co nejpečlivěji, objíždí kolem hrobů na koních. Díky tomu má lepší výhled a dokáže jednodušeji zasáhnout při nepravostech. V neposlední řadě také žádá návštěvníky, aby dodržovali zavírací hodiny. 

