Dva mufloni se na Karlovarsku zaklínili rohy: Z klinče pomohla policie
Policie společně s myslivci musela rozplétat nevšední případ. Nedaleko silnice u Bochova se do sebe zaklínili dva mufloni rohy a bez pomoci se jim nedařilo vymotat.
Ve středu 29. října dopoledne přijala policie jedinečné oznámení. Ve směru z Bohova na Toužim v Karlovarském kraji se dva mufloni nedaleko silnice zapletli rohy do sebe a nedařilo se jim svépomocí vymotat.
Na místo okamžitě vyrazili policisté společně s myslivci, se kterými bylo potřeba motanici konzultovat. Po příjezdu opravdu našli dva muflony v silničním příkopu a museli dávat pozor, aby zvířata nevběhla do silnice.
Jenom několik minut trvalo, než se podařilo muflony rozplést. Po uvolnění oba okamžitě odběhli do lesa. Policisté nepamatují, kdy se unikátní případ podobného typu naposledy stal.
Zároveň policie upozornila na to, jak je důležitá všímavost občanů. Pokud se jim něco nezdá, je potřeba situaci neprodleně nahlásit. Nechybělo málo a událost nemusela být pouze jedinečná, mohla také způsobit tragickou dopravní nehodu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.