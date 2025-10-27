Smrt v australském dole: Výbuch zabil dva horníky, třetí žena bojuje o život
Podzemní exploze v dole Endeavour Mine ve městě Cobar na východě Austrálie si vyžádala život muže a ženy. Další žena utrpěla vážná zranění a byla letecky přepravena do nemocnice.
Při důlním výbuchu na východě Austrálie ve státě Nový Jižní Wales zahynul v pondělí 27. října jeden muž a jedna žena. Informovala o tom agentura Reuters a místní média s odvoláním na bezpečnostní složky.
Záchranáři na místo dorazili poté, co je pracovníci dolu Endeavour Mine ve městě Cobar informovali o pracovním úrazu, uvedl server australské stanice ABC.
Policie oznámila, že při podzemní explozi zemřel jeden muž, zatímco dvě těžce zraněné ženy se podařilo z dolu vyprostit. Jedna z nich ale následně zemřela; druhou ženu dopravili záchranáři letecky do nemocnice. Podle médií měla poškozený sluch a byla v šoku.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.