Smrt v australském dole: Výbuch zabil dva horníky, třetí žena bojuje o život

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
27. října 2025
22:27

Podzemní exploze v dole Endeavour Mine ve městě Cobar na východě Austrálie si vyžádala život muže a ženy. Další žena utrpěla vážná zranění a byla letecky přepravena do nemocnice.

Při důlním výbuchu na východě Austrálie ve státě Nový Jižní Wales zahynul v pondělí 27. října jeden muž a jedna žena. Informovala o tom agentura Reuters a místní média s odvoláním na bezpečnostní složky.

Záchranáři na místo dorazili poté, co je pracovníci dolu Endeavour Mine ve městě Cobar informovali o pracovním úrazu, uvedl server australské stanice ABC.

Policie oznámila, že při podzemní explozi zemřel jeden muž, zatímco dvě těžce zraněné ženy se podařilo z dolu vyprostit. Jedna z nich ale následně zemřela; druhou ženu dopravili záchranáři letecky do nemocnice. Podle médií měla poškozený sluch a byla v šoku.

Témata:
AustrálieČeská tisková kancelářReutersNový Jižní WalesCanberraEndeavourAmerican Broadcasting Company
