Nejkrásnější den se změnil v noční můru: Nevěsta (†19) se oběsila kvůli tchyni
V ázerbájdžánském městě Mingəčevir se oběsila nevěsta Lyaman Mammadliová. Krátce po svatbě se stala terčem kritiky rodiny ženicha, především tchyně, jež označila její svatební šaty za „hanebné“. Případ znovu otevřel otázku tlaku na ženy v muslimských zemích, kde se přísná pravidla oblékání a společenské normy často mění v prostředek kontroly, a kde i drobné porušení může vést k odsouzení.
Po návratu ze svatební oslavy dorazil ženich Elnur Mamedli (33) s rodiči do domu nevěstiných rodičů. Atmosféra se rychle vyhrotila kvůli šatům, jež podle příbuzných ženicha působily příliš odhaleně. „Řekli, že je to hanba a že vypadá nahá,“ popsal později otec nevěsty médiím. Spor se přenesl i do dalšího dne a napětí mezi oběma rodinami rostlo. Nešťastná Lyaman se nakonec rozhodla ukončit svůj život. Našli ji oběšenou v zahradě rodinného domu jen několik hodin po konfliktu.
Policie nyní prověřuje, zda se členové rodiny ženicha nedopustili psychického nátlaku, který by mohl spadat pod trestný čin donucování k sebevraždě, a zda jejich chování nenaplňuje znaky domácího násilí.
Společenský tlak a konzervativní zvyky
Událost znovu připomněla rozdílné zacházení se ženami v muslimských zemích. Ačkoli země patří mezi umírněnější muslimské státy, v menších městech přetrvávají silně konzervativní postoje k oblékání žen i rodinné cti. Mnozí upozornili, že právě tlak na „slušnost“ a rodovou reputaci často vede k událostem, o nichž společnost odmítá otevřeně mluvit.
Dvojí metr
O týden dříve se v Íránu objevilo video ze svatby Fatemeh Shamkhani, dcery bývalého šéfa Nejvyšší rady národní bezpečnosti a poradce ajatolláha Chameneího, jenž pomáhal organizovat brutální zásah proti odpůrkyním povinného hidžábu.
Nevěsta měla v luxusním teheránském hotelu šaty bez ramínek a její otec čelil obvinění z pokrytectví. Zatímco elitám se prohřešky proti „skromnosti“ odpouštějí, obyčejné ženy za ně často platí životem.
Mēla se otoćit na podpadku a sbohem..