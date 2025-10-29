Největší loupeže v dějinách: V Louvru se nekradlo poprvé! A zlatý záchod za 130 milionů

    Zlatá záchodová mísa má v přepočtu hodnotu přes 140 miliónů korun, dodnes se nenašla
    Loupež v pařížském muzeu Louvre se rychle stala senzací, o které se mluví po celém světě. Nejednalo se však o první podobný skandál, z muzea v minulosti ukradli dokonce i Monu Lisu! Podobných loupeží, kdy se škoda za ukradené šperky nebo hotovost vyšplhala do miliardových částek, se staly desítky. Jeden takový případ se stal i v Česku!

  • 1.Hatton Garden

    Ulice Hatton Garden - Ilustrační foto Ulice Hatton Garden - Ilustrační foto | Profimedia

    K loupeži v britské luxusní obchodní ulici Hatton Garden došlo během Velikonoc v roce 2015. Provedla ji skupinka starších mužů, tvořená velmi zkušenými zloději. Čtveřice si z trezoru odnesla šperky a hotovost v hodnotě v přepočtu téměř 400 milionů dolarů. Zloděje se podařilo zadržet, nejstaršímu bylo 76 let!

  • 2.Millennium Dome

    Stadion Millennium Dome Stadion Millennium Dome | Profimedia

    Loupež na stadionu Millennium Dome mohla být tou největší v dějinách Spojeného království. Pachatelé se o ni pokusili během výstavy diamantů v roce 2000. Jejich dokonalý plán však nevyšel. Zloděje chytili při pokusu o krádež diamantu Millennium Star, druhého největšího bezbarvého diamantu na světě. Celková škoda se mohla vyšplhat v přepočtu až na skoro deset miliard korun.

  • 3.Velká záchodová loupež

    Zlatá záchodová mísa má v přepočtu hodnotu přes 140 miliónů korun, dodnes se nenašla Zlatá záchodová mísa má v přepočtu hodnotu přes 140 miliónů korun, dodnes se nenašla | Profimedia

    Jedním z neobvyklejších případů je krádež zlaté záchodové mísy z Blenheimského paláce. V roce 2019 se do paláce vloupala skupinka pěti mužů a zlatou mísu v hodnotě v přepočtu 130 milionů korun ukradli. Mísa se už nikdy nenašla, zloději ji zřejmě po krádeži nechali roztavit a zlato prodali. Za čin soud poslal za mříže tři muže.

  • 4.Centrální banka Iráku

    Saddám Husajn Saddám Husajn | Profimedia.cz

    Za zřejmě největší loupeží všech dob stál irácký prezident Saddam Hussein. V roce 2003, den před invazí vojáků Spojených států, nařídil svému synovi vykrást Centrální banku. Celková škoda je odhadována na více než 20 miliard korun. 

  • 5.Krádeže v Louvru

    Jeden ze zlodějů v reflexní vestě zachycený zřejmě při vloupání do vitríny v Louvru. Jeden ze zlodějů v reflexní vestě zachycený zřejmě při vloupání do vitríny v Louvru. | X/BFMTV

    Nejčerstvější součástí výčtu je nepochybně nedělní loupež v muzeu Louvre. Zloději si z něj odnesli šperky v hodnotě překračující dvě miliardy korun. To však nebyla zdaleka první skandální loupež v Louvru. V roce 1911 z něj zloději ukradli dokonce legendární obraz od Leonarda da Vinciho Mona Lisa!  Zloděj ji prostě odnesl schovanou pod kabátem. Dopaden byl až o dva roky později, když se obraz pokoušel prodat.

  • 6.Grünes Gewölbe

    Zloději vykradli historickou drážďanskou klenotnici Grünes Gewölbe v roce 2019. Zloději vykradli historickou drážďanskou klenotnici Grünes Gewölbe v roce 2019. | Profimedia

    K loupeži ve slavném drážďanském muzeu došlo v roce 2019. Zlodějům se podařilo ukrást 21 šperků, ve kterých dohromady bylo 4300 drahých kamenů. Celková hodnota lupu se vyšplhala na v přepočtu více než 3 miliardy korun. Vitríny s cennostmi pachatelé rozmlátili sekerami. Dopadnout se je podařilo jen pár o pár měsíců později.

  • 7.Muzeum Isabelly Stewartové Gardnerové

    Dva falešní strážníci z muzea ukradli umělecká díla za miliardy: Loupež století je i po jednatřiceti letech stále záhadou! Dva falešní strážníci z muzea ukradli umělecká díla za miliardy: Loupež století je i po jednatřiceti letech stále záhadou! | profimedia.cz

    Do Muzea Isabelly Stewartové Gardnerové v Bostonu vešli v březnu roku 1990 dva policisté. V následující hodině a půl se zmocnili 13 uměleckých děl. Celkem způsobili škodu ve výši přesahující deset miliard korun a dodnes se ani jednoho z nich nepodařilo dopadnout.

  • 8.Depo Dunbar Armored

    Dunbar Armored - Ilustrační foto Dunbar Armored - Ilustrační foto | Profimedia

    Loupež v depu společnosti Dunbar Armored vešla do historie USA jako největší krádež hotovosti v dějinách. Šestice zlodějů si odnesla peníze v hodnotě 640 milionů korun. Všechny pachatele se během let podařilo polapit, z ukradených peněz se však našla sotva polovina.

  • 9.Největší česká loupež

    Poslední foto zloděje století Františka Procházky předtím, než zmizel neznámo kam: Kamera ho zachytila při překročení rychlosti v Německu Poslední foto zloděje století Františka Procházky předtím, než zmizel neznámo kam: Kamera ho zachytila při překročení rychlosti v Německu | Archiv Blesku

    Na závěr se podíváme i do naší kotliny. V roce 2007 zaměstnanec bezpečnostní agentury G4S Cash Services František Procházka a jeho komplic Milan Čermák ukradli přes 540 milionů korun! A jak se jim to podařilo? Přijeli na nakládku peněz vlastním autem, které se podobalo těm firemním! Čermák si za krádež odpykal trest ve vězení, Procházku však policie nikdy nechytila.

