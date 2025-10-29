Loupež v pařížském muzeu Louvre se rychle stala senzací, o které se mluví po celém světě. Nejednalo se však o první podobný skandál, z muzea v minulosti ukradli dokonce i Monu Lisu! Podobných loupeží, kdy se škoda za ukradené šperky nebo hotovost vyšplhala do miliardových částek, se staly desítky. Jeden takový případ se stal i v Česku!
Největší loupeže v dějinách: V Louvru se nekradlo poprvé! A zlatý záchod za 130 milionů
1.Hatton Garden
K loupeži v britské luxusní obchodní ulici Hatton Garden došlo během Velikonoc v roce 2015. Provedla ji skupinka starších mužů, tvořená velmi zkušenými zloději. Čtveřice si z trezoru odnesla šperky a hotovost v hodnotě v přepočtu téměř 400 milionů dolarů. Zloděje se podařilo zadržet, nejstaršímu bylo 76 let!
2.Millennium Dome
Loupež na stadionu Millennium Dome mohla být tou největší v dějinách Spojeného království. Pachatelé se o ni pokusili během výstavy diamantů v roce 2000. Jejich dokonalý plán však nevyšel. Zloděje chytili při pokusu o krádež diamantu Millennium Star, druhého největšího bezbarvého diamantu na světě. Celková škoda se mohla vyšplhat v přepočtu až na skoro deset miliard korun.
3.Velká záchodová loupež
Jedním z neobvyklejších případů je krádež zlaté záchodové mísy z Blenheimského paláce. V roce 2019 se do paláce vloupala skupinka pěti mužů a zlatou mísu v hodnotě v přepočtu 130 milionů korun ukradli. Mísa se už nikdy nenašla, zloději ji zřejmě po krádeži nechali roztavit a zlato prodali. Za čin soud poslal za mříže tři muže.
4.Centrální banka Iráku
Za zřejmě největší loupeží všech dob stál irácký prezident Saddam Hussein. V roce 2003, den před invazí vojáků Spojených států, nařídil svému synovi vykrást Centrální banku. Celková škoda je odhadována na více než 20 miliard korun.
5.Krádeže v Louvru
Nejčerstvější součástí výčtu je nepochybně nedělní loupež v muzeu Louvre. Zloději si z něj odnesli šperky v hodnotě překračující dvě miliardy korun. To však nebyla zdaleka první skandální loupež v Louvru. V roce 1911 z něj zloději ukradli dokonce legendární obraz od Leonarda da Vinciho Mona Lisa! Zloděj ji prostě odnesl schovanou pod kabátem. Dopaden byl až o dva roky později, když se obraz pokoušel prodat.
6.Grünes Gewölbe
K loupeži ve slavném drážďanském muzeu došlo v roce 2019. Zlodějům se podařilo ukrást 21 šperků, ve kterých dohromady bylo 4300 drahých kamenů. Celková hodnota lupu se vyšplhala na v přepočtu více než 3 miliardy korun. Vitríny s cennostmi pachatelé rozmlátili sekerami. Dopadnout se je podařilo jen pár o pár měsíců později.
7.Muzeum Isabelly Stewartové Gardnerové
Do Muzea Isabelly Stewartové Gardnerové v Bostonu vešli v březnu roku 1990 dva policisté. V následující hodině a půl se zmocnili 13 uměleckých děl. Celkem způsobili škodu ve výši přesahující deset miliard korun a dodnes se ani jednoho z nich nepodařilo dopadnout.
8.Depo Dunbar Armored
Loupež v depu společnosti Dunbar Armored vešla do historie USA jako největší krádež hotovosti v dějinách. Šestice zlodějů si odnesla peníze v hodnotě 640 milionů korun. Všechny pachatele se během let podařilo polapit, z ukradených peněz se však našla sotva polovina.
9.Největší česká loupež
Na závěr se podíváme i do naší kotliny. V roce 2007 zaměstnanec bezpečnostní agentury G4S Cash Services František Procházka a jeho komplic Milan Čermák ukradli přes 540 milionů korun! A jak se jim to podařilo? Přijeli na nakládku peněz vlastním autem, které se podobalo těm firemním! Čermák si za krádež odpykal trest ve vězení, Procházku však policie nikdy nechytila.
10.Galerie
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.