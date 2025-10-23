Policie pátrá po 15letém chlapci z Votic na Benešovsku: Nemá u sebe své léky!
Policie pátrá po patnáctiletém chlapci z Votic na Benešovsku, který se 23. října odpoledne nevrátil ze školy domů. Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu, mobilní telefon nechal doma. Na webu policie to uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Hledaný mladík podle ní užívá léky na ředění krve, které nemá u sebe.
Hledaný Daniel Remšík je vysoký asi 180 centimetrů, má hubenou postavu, krátké černé vlasy a modrozelené oči a pravou ruku má nehybnou. „Na sobě měl černé tepláky, červenou mikinu a černošedou bundu. Dále měl bíločerné tenisky Air Max a tašku do školy s nápisem Puma,“ uvedla mluvčí.
Informace o chlapci mohou lidé volat na tísňovou linku 158.
