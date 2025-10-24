Zvrat v případu Míši (†23) zavražděné na Filipínách: Zatkli nejhledanějšího muže v provincii

Zvrat v případu Míši zavražděné na Filipínách
Zvrat v případu Míši zavražděné na Filipínách
Míšu našli zavražděnou v opuštěné kapli.
Míšu našli zavražděnou v opuštěné kapli.
Míšu našli zavražděnou v opuštěné kapli.
Autor: jel - 
24. října 2025
11:00

Na začátku března našla filipínská policie na ostrově Boracay tělo zavražděné a znásilněné třiadvacetileté Slovenky Míši. O týden později se ke zločinu přiznal podezřelý a zároveň uvedl, že měl komplice. Ty se nyní konečně podařilo zadržet. Jedním z nich je nejhledanější muž v provincii Aklan.

Míšino tělo bylo nalezeno 12. března v opuštěné kapli na ostrově Boracay v provincii Aklan. Mladá Slovenka cestovala na Filipíny, aby se zúčastnila svatby kamarádů. Jejímu příteli byl odepřen vstup do země, a proto tam byla sama. Krátce po veselce ji přátelé nahlásili jako pohřešovanou a o dva dny později se našlo její tělo. Byla bez spodního prádla a vyšetřovatelé zjistili, že byla znásilněna.

K činu se o týden později podezřelý muž s přezdívkou Kimpoy doznal. Policie ho původně zatkla kvůli jinému zločinu, ale během vyšetřování se přiznal k vraždě a znásilnění Míši. Navíc uvedl, že měl další komplice.

Dva z nich se podařilo zadržet až v pondělí 20. října. Jedním je podle webu The Manila Times vůbec nejhledanější osoba v provincii Aklan Ronald Saron (38), druhý zatčený, Rajel Lacorte (29), je třetí nejhledanější člověk ve městě Malay.

Video  Petr Kramný – Chladnokrevná vražda manželky a dcery v egyptském hotelovém pokoji?  - Videohub
Video se připravuje ...

Video  Petr Kramný – Chladnokrevná vražda manželky a dcery v egyptském hotelovém pokoji?  - Videohub
Video se připravuje ...
Video  Petr Kramný – Chladnokrevná vražda manželky a dcery v egyptském hotelovém pokoji?  - Videohub
Video se připravuje ...
Video  Petr Kramný – Chladnokrevná vražda manželky a dcery v egyptském hotelovém pokoji?  - Videohub
Video se připravuje ...

Zvrat v případu Míši zavražděné na Filipínách
Zvrat v případu Míši zavražděné na Filipínách
Míšu našli zavražděnou v opuštěné kapli.
Míšu našli zavražděnou v opuštěné kapli.
Míšu našli zavražděnou v opuštěné kapli.

 

Témata:
znásilněnízatčeníslovenkamíšaBoracaypolicievraždaFilipíny
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud