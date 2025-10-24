Zvrat v případu Míši (†23) zavražděné na Filipínách: Zatkli nejhledanějšího muže v provincii
Na začátku března našla filipínská policie na ostrově Boracay tělo zavražděné a znásilněné třiadvacetileté Slovenky Míši. O týden později se ke zločinu přiznal podezřelý a zároveň uvedl, že měl komplice. Ty se nyní konečně podařilo zadržet. Jedním z nich je nejhledanější muž v provincii Aklan.
Míšino tělo bylo nalezeno 12. března v opuštěné kapli na ostrově Boracay v provincii Aklan. Mladá Slovenka cestovala na Filipíny, aby se zúčastnila svatby kamarádů. Jejímu příteli byl odepřen vstup do země, a proto tam byla sama. Krátce po veselce ji přátelé nahlásili jako pohřešovanou a o dva dny později se našlo její tělo. Byla bez spodního prádla a vyšetřovatelé zjistili, že byla znásilněna.
K činu se o týden později podezřelý muž s přezdívkou Kimpoy doznal. Policie ho původně zatkla kvůli jinému zločinu, ale během vyšetřování se přiznal k vraždě a znásilnění Míši. Navíc uvedl, že měl další komplice.
Dva z nich se podařilo zadržet až v pondělí 20. října. Jedním je podle webu The Manila Times vůbec nejhledanější osoba v provincii Aklan Ronald Saron (38), druhý zatčený, Rajel Lacorte (29), je třetí nejhledanější člověk ve městě Malay.
