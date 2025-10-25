Kokainová babička se vyhne trestu smrti: Po 10 letech v cele na Bali ji převezou domů
Lindsay Sandifordová (69) byla zavřená 10 let v indonéské cele smrti za pašování kokainu z Thajska. Hrozila jí poprava zastřelením, se kterou se za mřížemi začala smiřovat. Místo toho se naopak bude moct vrátit zpět do Velké Británie.
Žena je vězněná na Bali už od roku 2012. Úřady u ní na letišti našly asi 4 kilogramy kokainu v celkové hodnotě 2,5 milionů dolarů, to činí přes 52 milionů korun! Drogy měla schované ve dvojitém dně kufru, podle zpravodajství CNN.
Nejdřív policii tvrdila, že ji gang nutil drogy převézt a vyhrožoval jí zabitím rodiny. Když zjistila, že jí čeká trest smrti, svůj příběh úplně změnila. Přiznala, že jí nikdo nevyhrožoval, ale požádal jí starožitník s jeho partnerkou. Předala policii všechny jména a při vyšetřování spolupracovala.
Kokainová babička se snažila o odvolání proti trestu smrti. Soudci ho ale zamítli a ona neměla víc peněz na další právní opatření. Od té doby byla paní Sandifordová držená ve vězení a čekala na svůj trest, uvedl web Mirror.
Její osud se změnil v úterý 21. října, kdy se indonéská a britská vláda domluvily na její repatriaci. „Praktická dohoda byla podepsána. Převoz bude proveden okamžitě po dohodě o technické stránce přesunu,“ vyjádřila se indonéská vláda. Babičku převezou společně s dalším britským vězněm. Úřady naznačují, že k přesunu přispěl jejich špatný zdravotní stav, podle CBS News.
