Rodina k pohledání: Bratr nabízel k prostituci sestru, matka své dvě dcery
Olomoucký vrchní soud v úterý potvrdil trest 18 měsíců s podmíněným odkladem na dva roky pro mladíka za obchodování s lidmi. Podle rozsudku nabízel svou nezletilou sestru za úplatu k sexu. Stalo se tak nejméně ve čtyřech případech, uvedl soud. Matka pak měla nutit k prostituci jak nebohou dívku, tak i další dceru.
Soud tak zamítl odvolání obžalovaného, který žádal nižší trest. Případem jeho matky, která podle obžaloby pod psychickým nátlakem nutila za úplatu k pohlavnímu styku s cizími muži dvě nezletilé dcery, se soud dnes nezabýval, z jednání se omluvila. Krajský soud jí za to uložil 9,5 let vězení, žena i žalobce se proti rozsudku odvolali.
Mladík podle rozsudku v prosinci 2021 v Jihomoravském kraji založil své tehdy sedmnáctileté sestře erotický inzerát a poté ji až do února dalšího roku prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu sjednal nejméně čtyři schůzky za účelem poskytnutí sexuálních služeb za peníze.
Požadoval přitom za to od poškozené až polovinu z částky za tyto služby. V tomto případě čelí obžalobě i její matka, která dceru výčitkami a psychickým nátlakem kvůli nedostatku peněz v rodině nutila k prostituci. Stalo se tak nejméně v šesti případech, dívka přitom již v té době trpěla posttraumatickou stresovou poruchou, stojí ve spise.
Žena je souzena i za to, že podle obžaloby nabízela k prostituci také svou starší dceru, podle spisu tak činila od října 2015 do konce června 2016 v Olomouckém kraji. Dívce bylo v té době mezi 15 až 16 lety. „Výčitkami a psychickým nátlakem na svou dceru, spočívající v tom, že zdůrazňovala nedostatek finančních prostředků v rodině, v důsledku čehož budou mít mladší sourozenci poškozené hlad, jí instruovala ke schůzkám s neznámými muži za účelem pohlavního styku za peníze, k čemuž došlo nejméně ve třech případech,“ stojí ve spisu. Matka je kromě zločinu obchodování s lidmi souzena i za ohrožování výchovy dítěte.
Mladíkovi hrozilo maximálně pět let, jeho matka je souzena v sazbě osm až 15 let, důvodem přísnější kvalifikace je těžká újma na zdraví.
