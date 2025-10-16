Myslivci varují: Na Českobudějovicku se pohybuje šelma! Nejspíš jde o pumu
V okolí Nuzic u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se podle myslivců pohybuje větší kočkovitá šelma. Není vyloučeno, že jde o pumu. Pravděpodobnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá. Policie o tom ve čtvrtek informovala na svém webu.
„Podle stavby těla zvířete a následně nalezených, byť nezřetelných stop by se mohlo jednat o pumu. Po konzultaci s odborníky ze zoologické zahrady není možné stoprocentně potvrdit, že jde podle stop o pumu, ale také není možné toto nebezpečí podcenit,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Dodal, že policisté společně s myslivci zkusí mapovat možný pohyb zvířete a případně pak potvrdit jeho výskyt. Následně by se ho odborníci pokusili odchytit.
„Možnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá, nicméně žádáme občany, aby se několik dnů této lokalitě vyhýbali, usnadní tím práci myslivcům,“ dodal mluvčí. Lidé mohou případné informace o výskytu šelmy volat na linku 158.
