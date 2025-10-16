Myslivci varují: Na Českobudějovicku se pohybuje šelma! Nejspíš jde o pumu

Myslivci z Českobudějovicka varují před kočkovitou šelmou, mohlo by jít o pumu.
Myslivci z Českobudějovicka varují před kočkovitou šelmou, mohlo by jít o pumu.
Riziko útoku na člověka je podle policie nízké.
Myslivci z Českobudějovicka varují před kočkovitou šelmou, mohlo by jít o pumu.
Ilustrační foto
Autor: ČTK - 
16. října 2025
16:28

V okolí Nuzic u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se podle myslivců pohybuje větší kočkovitá šelma. Není vyloučeno, že jde o pumu. Pravděpodobnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá. Policie o tom ve čtvrtek informovala na svém webu.

„Podle stavby těla zvířete a následně nalezených, byť nezřetelných stop by se mohlo jednat o pumu. Po konzultaci s odborníky ze zoologické zahrady není možné stoprocentně potvrdit, že jde podle stop o pumu, ale také není možné toto nebezpečí podcenit,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dodal, že policisté společně s myslivci zkusí mapovat možný pohyb zvířete a případně pak potvrdit jeho výskyt. Následně by se ho odborníci pokusili odchytit.

„Možnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá, nicméně žádáme občany, aby se několik dnů této lokalitě vyhýbali, usnadní tím práci myslivcům,“ dodal mluvčí. Lidé mohou případné informace o výskytu šelmy volat na linku 158.

Video  Na Kamčatce zaútočil medvěd na obyvatele.  - Profimedia.cz
Video se připravuje ...

Myslivci z Českobudějovicka varují před kočkovitou šelmou, mohlo by jít o pumu.
Myslivci z Českobudějovicka varují před kočkovitou šelmou, mohlo by jít o pumu.
Riziko útoku na člověka je podle policie nízké.
Myslivci z Českobudějovicka varují před kočkovitou šelmou, mohlo by jít o pumu.
Ilustrační foto

Témata:
šelmapumakočkovitá šelmaokres České BudějoviceMyslivostNuziceTýn nad Vltavou
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud