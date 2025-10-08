Policie na Děčínsku dopadla ozbrojeného mladíka: Daniel (16) spáchal loupežné přepadení?!

Policie vypátrala na Děčínsku ozbrojeného mladíka (16), je podezřelý z loupežného přepadení
Policie vypátrala na Děčínsku ozbrojeného mladíka (16), je podezřelý z loupežného přepadení  (Autor: Policie ČR)
Aktualizováno -
8. října 2025
18:52
Autor: ČTK, kjm - 
8. října 2025
14:13

Policisté dopadli v Kunraticích u České Kamenice na Děčínsku ozbrojeného mladíka (16), který je podezřelý z loupežného přepadení. To se stalo ve středu dopoledne v Děčíně. Policie ozbrojeného hocha dopadla krátce před 18. hodinou.

Do pátrání policisté zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost požádali také českolipské kolegy a hasičský záchranný sbor se čtyřkolkami a drony. O případu informovala policie na síti X.

„Hledaný muž je ozbrojený, a tudíž může být nebezpečný. Pokud ho uvidíte, nesnažte se jej sami zastavit a volejte linku 158,“ uvedli policisté před třetí hodinou odpoledne.

Okolo třičtvrtě na sedm večer policisté na síti X uvedli, že se jim mladíka podařilo dopadnout. S jeho nalezením pomohla prý i veřejnost. „Na základě relace uveřejněné v médiích se policistům ozvalo několik svědků, kteří muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání, spatřili pohybovat se v Kunraticích u České Kamenice,“ uvedli policisté. Mladistvého podezřelého chytili krátce před 18. hodinou.

„V současné době je v režimu zadržení a k případu probíhají standardní úkony trestního řízení. Děkujeme všem za spolupráci,“ uzavřela policie.

Témata:
pátráníloupežné přepadeníozbrojenýozbrojená loupežHasičský záchranný sborDěčínokres DěčínČeská Kamenice
Uživatel_5639498 ( 8. října 2025 17:50 )

Vřele s vámi souhlasím! Když to se teď nesmí! DOMLUVA tady bude fakt k ničemu! Tak tady opravdu nevím! 🌚🌚🌚🌚

nika f ( 8. října 2025 17:34 )

To začíná brzy. 👎

Uživatel_5695114 ( 8. října 2025 16:18 )

tak píšou , že mladík 16 let , a pak po muži bylo vyhlášeno pátrání , tak co to je ? pro mě obyčejný parchant , který by měl dostat přes tlamu

