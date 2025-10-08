Policie na Děčínsku dopadla ozbrojeného mladíka: Daniel (16) spáchal loupežné přepadení?!
Policisté dopadli v Kunraticích u České Kamenice na Děčínsku ozbrojeného mladíka (16), který je podezřelý z loupežného přepadení. To se stalo ve středu dopoledne v Děčíně. Policie ozbrojeného hocha dopadla krátce před 18. hodinou.
Do pátrání policisté zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost požádali také českolipské kolegy a hasičský záchranný sbor se čtyřkolkami a drony. O případu informovala policie na síti X.
„Hledaný muž je ozbrojený, a tudíž může být nebezpečný. Pokud ho uvidíte, nesnažte se jej sami zastavit a volejte linku 158,“ uvedli policisté před třetí hodinou odpoledne.
Okolo třičtvrtě na sedm večer policisté na síti X uvedli, že se jim mladíka podařilo dopadnout. S jeho nalezením pomohla prý i veřejnost. „Na základě relace uveřejněné v médiích se policistům ozvalo několik svědků, kteří muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání, spatřili pohybovat se v Kunraticích u České Kamenice,“ uvedli policisté. Mladistvého podezřelého chytili krátce před 18. hodinou.
„V současné době je v režimu zadržení a k případu probíhají standardní úkony trestního řízení. Děkujeme všem za spolupráci,“ uzavřela policie.
