Prostitutku uškrtil a její tělo polil žíravinou: Muž z Hradce Králové se k ohavnému činu přiznal
U Krajského soudu v Hradci Králové dnes začalo hlavní líčení s šestadvacetiletým Tomášem S., který podle obžaloby loni v listopadu v Hradci Králové zavraždil prostitutku. Aby po svém činu zahladil stopy, část těla ženy polil žíravinou. Muž se u soudu k činu doznal. Hrozí mu trest vězení na 15 až 20 let nebo trest výjimečný. Suchánek je ve vazbě.
Obžalovaný podle spisu dvaapadesátiletou ženu navštívil v její garsonce na hradeckém panelákovém sídlišti Moravské Předměstí. „Nevypadala jako na fotce. Chtěl jsem proto jen půl hodiny, ona trvala na domluvené hodině. Začala mi nadávat a strčila do mě. Ve mně se to přeplo a chytil jsem ji pod krkem,“ uvedl Suchánek u soudu. S ženou z Číny komunikoval přes překladač. Podle obžaloby ženu zardousil, k čemuž se doznal.
Ženě podle obžaloby následně omotal kolem krku USB kabel a obličej a horní část trupu polil žíravinou. Šlo o čistič odpadů, který našel v bytě. „Když jsem si uvědomil, co jsem způsobil, hledal jsem něco, abych zmátl kriminálku,“ tvrdil u soudu. Mínil, že policie kvůli žíravině nenajde stopy jeho DNA na krku oběti. Ženu podle kriminalistů usmrtil zvlášť surovým a trýznivým způsobem.
Obžalovaný odmítl část obžaloby, že v bytě po činu hledal peníze. Dva mobilní telefony a zápisník zavražděné vzal údajně proto, aby z nich policie nezjistila jeho telefonní číslo. „V notesu byly jen čínské znaky. Telefony jsem hodil do řeky,“ uvedl. Z garsonky odnesl i klíče od bytu a dvě čokolády. „Vzal jsem všechno, co bylo na stolku,“ vysvětlil.
Suchánek, který před zatčením pracoval jako zámečník, u soudu čelí i obžalobě za napadení muže v Přerově v březnu 2024. Podle obžaloby v podnapilém stavu po předchozí slovní rozepři muže bil pěstmi do hlavy a hrudníku a kopl jej do hlavy. I k tomuto činu se Suchánek doznal. U soudu uvedl, že před zatčením provozoval silový trojboj a „ve velkém bral anabolika“.
Policie Suchánka zadržela v Pardubicích zhruba po 48 hodinách od oznámení nálezu těla. Zatčení podle policie předcházelo prověřování několika desítek hodin kamerových záznamů z několika kamer v domě a jeho okolí. Žena měla v České republice povolený pobyt.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.