Řidiče v Chorvatsku ohrožoval muž s puškou: Zastavoval auta, nakonec ho jedno srazilo
V Poreči na Istrii zastavoval muž s airsoftovou puškou v ruce auta přímo na ulici. Jeden z řidičů neváhal a vozidlem do něj narazil. Bizarní incident zachytilo video, které se rychle začalo šířit na sociálních sítích.
Událost se odehrála ve čtvrtek 25. září večer v ulici Rajka Stipe v chorvatské Poreči. Na zveřejněných záběrech je vidět, jak muž stojí uprostřed vozovky s dlouhou puškou v rukou a snaží se zastavovat projíždějící auta. Napjatá situace vyvrcholila ve chvíli, kdy do něj jeden z řidičů najel a srazil ho na asfalt.
Podle serveru Istarski.hr na místo okamžitě vyrazila policejní hlídka a muže zpacifikovala. Ukázalo se, že jde o čtyřicetiletého cizince vyzbrojeného airsoftovou puškou. Přestože nešlo o skutečnou střelnou zbraň, její vzhled mohl vyvolat paniku a působit jako reálná hrozba. Řidič, jenž do muže narazil, podle všeho jednal ze strachu o vlastní život.
Policisté muže odvezli na služebnu k výslechu. Vyšetřovatelé nyní posuzují, zda jeho chování neohrozilo okolí a zda se nedopustil trestného činu souvisejícího s narušením veřejného pořádku či bezpečnosti provozu.
