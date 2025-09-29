Řidiče v Chorvatsku ohrožoval muž s puškou: Zastavoval auta, nakonec ho jedno srazilo

29. září 2025
18:25

V Poreči na Istrii zastavoval muž s airsoftovou puškou v ruce auta přímo na ulici. Jeden z řidičů neváhal a vozidlem do něj narazil. Bizarní incident zachytilo video, které se rychle začalo šířit na sociálních sítích.

Událost se odehrála ve čtvrtek 25. září večer v ulici Rajka Stipe v chorvatské Poreči. Na zveřejněných záběrech je vidět, jak muž stojí uprostřed vozovky s dlouhou puškou v rukou a snaží se zastavovat projíždějící auta. Napjatá situace vyvrcholila ve chvíli, kdy do něj jeden z řidičů najel a srazil ho na asfalt.

Podle serveru Istarski.hr na místo okamžitě vyrazila policejní hlídka a muže zpacifikovala. Ukázalo se, že jde o čtyřicetiletého cizince vyzbrojeného airsoftovou puškou. Přestože nešlo o skutečnou střelnou zbraň, její vzhled mohl vyvolat paniku a působit jako reálná hrozba. Řidič, jenž do muže narazil, podle všeho jednal ze strachu o vlastní život.

Policisté muže odvezli na služebnu k výslechu. Vyšetřovatelé nyní posuzují, zda jeho chování neohrozilo okolí a zda se nedopustil trestného činu souvisejícího s narušením veřejného pořádku či bezpečnosti provozu.

