Vražda v Chomutově: Pobodaná oběť zemřela, policie zadržela podezřelého
Policisté rozplétají násilný čin, údajně vraždu, který se odehrál v noci na neděli na chomutovském sídlišti Březenecká. V jednom z bytů tady zemřel člověk. Podezřelého muže zadrželi kriminalisté.
„S ohledem na počáteční stadium prověřování a probíhající úkony trestního řízení zatím nemůžeme sdělit bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Podle informací serveru Deník.cz měl být v jednom z bytů v posledním patře ubodán člověk, záchranářům se jej nepodařilo oživit.
Další svědci popisovali, že v noci slyšeli křik a rány, pak postupně dorazili strážníci, policisté i záchranáři. „Z okna jsme slyšeli, že je v bytě pobodaná osoba, záchranáři byli uvnitř asi hodinu, ale už po půl hodině jsme zaslechli, že je ten člověk mrtvý,“ líčili místní. Zadržený muž skončil v policejní cele.
