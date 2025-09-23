První lekce létání skončila smrtí: Moderátorka chvíli před tím sdílela fotku z letiště
Známá mexická televizní moderátorka Débora Estrellová zemřela při leteckém neštěstí během své první lekce pilotáže. Malé cvičné letadlo se zřítilo v městě García ve státě Nuevo León, spolu s ní zahynul i pilot Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Příčiny tragédie nyní vyšetřují mexické úřady.
V sobotu 20. září sdílela Débora na svém Instagramu fotografii malého letadla s krátkým vzkazem „Hádejte co?“. Byla to její první lekce létání. Stroj odstartoval z letiště Aeropuerto Internacional del Norte v Apodace a krátce poté se zřítil v oblasti průmyslového parku Ciudad Mitras. Podle svědků pilot ztratil kontrolu při přiblížení k přistání, kdy se pokoušel otočit, ale manévr se nezdařil a letadlo se zřítilo k zemi.
Na amatérských záběrech je vidět, jak se letadlo naklání, rychle klesá a v mžiku se roztříští o zem. V mexických médiích se objevila i spekulace, že v blízkosti letěl větší vrtulník, jehož turbulence mohla mít vliv na stabilitu stroje, tuto verzi však vyšetřovatelé zatím nepotvrdili.
Na místo okamžitě vyrazili hasiči, policisté i záchranáři, avšak oběma cestujícím už nedokázali pomoci. Při nehodě zahynula nejen známá moderátorka, ale také její instruktor, pilot Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Generální ředitelství civilního letectví i státní prokuratura zahájily vyšetřování, které má ukázat, zda nehodu způsobila technická závada, chyba pilota či jiné okolnosti.
Débora Cecilia Estrella Garzová začínala v univerzitním rádiu a postupně se stala jednou z nejznámějších tváří televize Multimedios, kde uváděla pořad Telediario Matutino. Diváci i kolegové oceňovali její profesionalitu, přirozenost i nakažlivou energii. Zpráva o její smrti zasáhla širokou veřejnost. Mnozí poukazují na to, že její poslední příspěvek na Instagramu, ve němž se těšila na novou zkušenost, působí dnes až mrazivě.
Na sociálních sítích se objevují stovky kondolencí, mezi nimi i od kolegů ze stanice Multimedios. „Děkujeme ti za tvůj úsměv a radost, které jsi nám každý den předávala. Nikdy na tebe nezapomeneme,“ napsali její spolupracovníci na oficiálním profilu.
Smutné vzpomínky však patří i zesnulému pilotovi. „Děkuji ti za tvoje učení a ochotu předávat mi znalosti při mém výcviku. Posílám ti silné objetí až do nebe,“ napsal na Facebooku jeden z jeho žáků.
