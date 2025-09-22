Záhada totožnosti muže z Mirkovic: Nekomunikuje a nikdo ho nezná!
Policie se snaží od čtvrtka 18. září zjistit totožnost muže, který se záhadně objevil v Mirkovicích. Nikdo neví, kdo to je, kde se tam vzal a jaká je jeho minulost. Navíc muž vůbec nekomunikuje.
Ve čtvrtek večer obdržela policie telefonát od ženy, která hlásila neznámého muže obcházejícího prakoviště plné aut. Bála se, že by mohl spáchat trestný čin.
Policie ho nalezla a následně byl hospitalizován na psychiatrickém oddělení českobudějovické nemocnice. „Byl ve špatném stavu, bez dokladů, dezorientovaný a doposud nekomunikuje. Žádáme tedy veřejnost o pomoc se ztotožněním muže na fotografii. Pokud víte, o koho se jedná, kontaktujte, prosím, policisty na lince 158,“ vyzvala mluvčí policie Lenka Krausová.
Dále uvádí, že od pátku obdrželi desítky telefonátů, nikdo ale jeho totožnost neznal. Místní obyvatelé se o situaci zajímají a chtějí vědět, odkud muž přišel a co v obci dělal. „Z toho, co vím, tady byl už v týdnu. Poprvé ho lidé prý viděli v úterý večer a pak ve čtvrtek, kdy se volala policie,“ uvedl pro zpravodajský web Novinky starosta Mirkovic Roman Fučík.
Zatím ho nikdo nepoznává a šíří se spekulace, že by mohlo jít o cizince. Policie bude ráda za jakékoliv informace.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.