Horor na dovolené snů: Dívence (12) se opice zakousla do krku!
Dvanáctiletá Lorena McDonaldová z Austrálie byla na pohádkové dovolené na indonéském ostrově Bali se svou rodinou. Z idylky se ve vteřině stal děs, když malou holčičku během návštěvy rezervace napadla divoká opice, která se dívence zahryzla do krku! Rodinka následně za léčbu musela vypláznout desítky tisíc.
Rodinka ze Sydney se na Bali vydala za svou vysněnou dovolenou. Během pobytu se rozhodli navštívit vyhlášenou opičí rezervaci Mandala Suci Wenara Wana, známou také jako Ubudský opičí les. Podle matky Flavie se rodina chovala přesně tak, jak jim doporučil průvodce. U sebe prý neměli nic, co by mohlo zvířata přilákat anebo útok vyprovokovat.
¨Proč si opičí gang vybral zrovna jejich rodinku Flavie nechápe. „Opice nejdřív vyskočila mému manželovi na ramena. Po pár vteřinách přelezla na dceru,“ řekla žena deníku Daily Star. „Nejdřív jí začala tahat za tričko a nakukovat do kapes. Do pěti vteřin jsem byla u nich, abych tu opici odehnala. Podívala se na mě a zakousla se dceři do krku,“ popsala děsivé momenty.
Zvíře se nakonec podařilo od holčičky odtrhnout a rodinka se vydala do nemocnice. Tam však čekalo další nepříjemné překvapení. Vzhledem k tomu, že Lorenu pokousalo volně žijící zvíře, potřebovala dostat očkování proti vzteklině. Za tu jim však zařízení naúčtovalo v přepočtu astronomických 81 tisíc korun! Rodina doufá, že se částka nakonec doplatí z jejich cestovního pojištění.
